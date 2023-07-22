Курганские пограничники предупредили о длинных пробках на границе с Казахстаном

На пропускном пункте Петухово в Курганской области ожидается сезонное увеличение нагрузки

Причиной автомобильных заторов становится сезонное увеличение нагрузки на пропускной пункт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кураганские пограничники предупредили, что в регионе на границе с Казахстаном возможно появление пробок из-за сезонного увеличения нагрузки на пропускной пункт Петухово. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Ежегодно в период с третьей декады июля по первую декаду сентября количество грузовых автомобилей с грузом плодовоовощной продукции, следующих на въезд в РФ через пункт пропуска Петухово, многократно возрастает. Следствием этого становится скопления грузовых машин перед указанным пунктом. С учетом прогнозирования указанная проблематика останется актуальной и в данный период текущего года», — уточнили в ведомстве.

В целях сокращения времени ожидания водителям рекомендовано заранее планировать маршруты. Пограничники напоминают, что для въезда на территорию страны транспортных средств без груза также можно использовать пункт пропуска Воскресенское в Половинском округе и пункт Звериноголовское в одноименном округе.

О том, что жителям региона приходится по несколько часов ждать своей очереди, чтобы пересечь пункт пропуска, расположенный в Петуховском округе, сообщалось в прошлом году. Тогда в Пограничном управлении ФСБ РФ отмечали, что одной из причин заторов является то, что соседняя страна еще не открыла два пункта пропуска на границе, закрытых в период пандемии коронавируса.