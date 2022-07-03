По словам обратившегося, в пробках приходится стоять по пять часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Курганской области приходится по несколько часов ждать своей очереди, чтобы пересечь пункт пропуска в Казахстан, который расположен в Петуховском муниципальном округе. Об этом сообщил местный житель

«Постоянно огромные очереди, что на выезд, что на въезд. Запускают по две машины и по 30 минут тратят на то, чтобы их пропустить. А если пересменка, то еще прибавляем смело часа два. Очередное пересечение границы и пять часов из жизни вычеркнуто», — написал анонимный пользователь в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган».

Обратившийся пожаловался, что на границе нет туалетов и места, где можно перекусить или купить еды, и валяется мусор. При этом, по его словам, возле пункта пропуска со стороны Казахстана ситуация с бытовыми удобствами лучше.

В Пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям URA.RU ответили, что ранее называли возможные причины таких пробок. По словам представителей ведомства, это может быть связано с сезонным увеличением потока и тем, что казахская сторона до сих пор не открыла два пункта пропуска на границе с Курганской и Тюменской областями, закрытыми в период пандемии COVID. Также на количество машин, по данным сотрудников управления, может повлиять отмена ранее введенных коронавирусных ограничений на пересечение границы.

Водителям для уменьшения времени проверки рекомендовали сразу оборудовать «технологические проходы» в грузовых отсеках и заранее планировать маршруты. Власти Казахстана открыли границу с Россией с 11 апреля.

Пробки образуются в Петуховском районе Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган»

Недалеко от пункта пропуска, по словам обратившегося, разбросан мусор Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган»

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