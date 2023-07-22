В Ревде водитель врезался в столб и скрылся. Фото

23 июля 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Инспекторы нашли брошенную машину у столба (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ревде (Свердловская область) водитель ВАЗ-2109 утром 23 июля врезался в столб на перекрестке Металлистов-Ревдинского и скрылся. Водителя ищут, а его автомобиль эвакуируют на штрафстоянку, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Машину обнаружили у столба при патрулировании на перекрестке Металлистов-Ревдинского около десяти утра, владельца авто не было. В настоящее время оформляется ДТП со скрывшимся водителем, ВАЗ-2109 будет эвакуирован на штрафстоянку», — рассказали в ведомстве. Инспекторы добавили, что вызовов о ДТП в полицию не поступало. Обстоятельства аварии неизвестны. Силовики организовали проверку. В ревдинских соцсетях предполагают, что водитель машины был пьян. Водитель скрылся с места аварии Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий», https://t.me/revdanovosti

В Ревде (Свердловская область) водитель ВАЗ-2109 утром 23 июля врезался в столб на перекрестке Металлистов-Ревдинского и скрылся. Водителя ищут, а его автомобиль эвакуируют на штрафстоянку, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Машину обнаружили у столба при патрулировании на перекрестке Металлистов-Ревдинского около десяти утра, владельца авто не было. В настоящее время оформляется ДТП со скрывшимся водителем, ВАЗ-2109 будет эвакуирован на штрафстоянку», — рассказали в ведомстве. Инспекторы добавили, что вызовов о ДТП в полицию не поступало. Обстоятельства аварии неизвестны. Силовики организовали проверку. В ревдинских соцсетях предполагают, что водитель машины был пьян.