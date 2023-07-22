22 июля 2023

В Ревде водитель врезался в столб и скрылся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
Инспекторы нашли брошенную машину у столба (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) водитель ВАЗ-2109 утром 23 июля врезался в столб на перекрестке Металлистов-Ревдинского и скрылся. Водителя ищут, а его автомобиль эвакуируют на штрафстоянку, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

«Машину обнаружили у столба при патрулировании на перекрестке Металлистов-Ревдинского около десяти утра, владельца авто не было. В настоящее время оформляется ДТП со скрывшимся водителем, ВАЗ-2109 будет эвакуирован на штрафстоянку», — рассказали в ведомстве.

Инспекторы добавили, что вызовов о ДТП в полицию не поступало. Обстоятельства аварии неизвестны. Силовики организовали проверку. В ревдинских соцсетях предполагают, что водитель машины был пьян.

Водитель скрылся с места аварии
Водитель скрылся с места аварии
Фото:

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В Ревде (Свердловская область) водитель ВАЗ-2109 утром 23 июля врезался в столб на перекрестке Металлистов-Ревдинского и скрылся. Водителя ищут, а его автомобиль эвакуируют на штрафстоянку, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Машину обнаружили у столба при патрулировании на перекрестке Металлистов-Ревдинского около десяти утра, владельца авто не было. В настоящее время оформляется ДТП со скрывшимся водителем, ВАЗ-2109 будет эвакуирован на штрафстоянку», — рассказали в ведомстве. Инспекторы добавили, что вызовов о ДТП в полицию не поступало. Обстоятельства аварии неизвестны. Силовики организовали проверку. В ревдинских соцсетях предполагают, что водитель машины был пьян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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