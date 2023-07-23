Путин назвал потери ВСУ в ходе наступления

Путин заявил, что Украина в ходе наступления потеряла 26 тысяч военных

23 июля 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин озвучил потери Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска в ходе наступления, стартовавшего в начале лета, потеряли около 26 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «[Потери личного состава ВСУ в ходе наступления составили] уже больше 26 тысяч человек», — сказал Владимир Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». В ходе переговоров Путин также заявил о рекорде ВС РФ по количеству уничтоженной западной техники ВСУ за сутки. Он также констатировал провал украинского наступления.

Украинские войска в ходе наступления, стартовавшего в начале лета, потеряли около 26 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «[Потери личного состава ВСУ в ходе наступления составили] уже больше 26 тысяч человек», — сказал Владимир Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». В ходе переговоров Путин также заявил о рекорде ВС РФ по количеству уничтоженной западной техники ВСУ за сутки. Он также констатировал провал украинского наступления.