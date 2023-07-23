Путин назвал потери ВСУ в ходе наступления

Путин заявил, что Украина в ходе наступления потеряла 26 тысяч военных
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин озвучил потери Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска в ходе наступления, стартовавшего в начале лета, потеряли около 26 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«[Потери личного состава ВСУ в ходе наступления составили] уже больше 26 тысяч человек», — сказал Владимир Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».

В ходе переговоров Путин также заявил о рекорде ВС РФ по количеству уничтоженной западной техники ВСУ за сутки. Он также констатировал провал украинского наступления.

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Украинские войска в ходе наступления, стартовавшего в начале лета, потеряли около 26 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «[Потери личного состава ВСУ в ходе наступления составили] уже больше 26 тысяч человек», — сказал Владимир Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». В ходе переговоров Путин также заявил о рекорде ВС РФ по количеству уничтоженной западной техники ВСУ за сутки. Он также констатировал провал украинского наступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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