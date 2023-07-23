Путин назвал потери ВСУ в ходе наступления

Владимир Путин озвучил потери Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские войска в ходе наступления, стартовавшего в начале лета, потеряли около 26 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«[Потери личного состава ВСУ в ходе наступления составили] уже больше 26 тысяч человек», — сказал Владимир Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
В ходе переговоров Путин также заявил о рекорде ВС РФ по количеству уничтоженной западной техники ВСУ за сутки. Он также констатировал провал украинского наступления.
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