На трассе Тюмень—Ханты-Мансийск столкнулись автобус и автомобиль. Фото

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В аварии погиб водитель автомобиля Фото:

На 447-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись автобус без пассажиров и автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

«Сегодня около 04:00 часов утра столкнулись „Рено Дастер“ и автобус „Мерседес“. Предварительно, 27-летний водитель автобуса „Мерседес“, выехал на встречную полосу. В результате аварии погиб 34-летний водитель „Рено Дастер“», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В ГИБДД добавили, что в автобусе находились водитель и сменный водитель, отец и сын. Травмирован оказался только шофер. На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.

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На 447-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись автобус без пассажиров и автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД. «Сегодня около 04:00 часов утра столкнулись „Рено Дастер“ и автобус „Мерседес“. Предварительно, 27-летний водитель автобуса „Мерседес“, выехал на встречную полосу. В результате аварии погиб 34-летний водитель „Рено Дастер“», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ГИБДД добавили, что в автобусе находились водитель и сменный водитель, отец и сын. Травмирован оказался только шофер. На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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