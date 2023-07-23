В аварии погиб водитель автомобиля
На 447-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись автобус без пассажиров и автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.
«Сегодня около 04:00 часов утра столкнулись „Рено Дастер“ и автобус „Мерседес“. Предварительно, 27-летний водитель автобуса „Мерседес“, выехал на встречную полосу. В результате аварии погиб 34-летний водитель „Рено Дастер“», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В ГИБДД добавили, что в автобусе находились водитель и сменный водитель, отец и сын. Травмирован оказался только шофер. На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.
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