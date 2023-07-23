Запорожские власти сообщили о новой тактике ВСУ

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, stock
О новой атаке сообщил врио губернатора Запорожской области Балицкий Фото:

23 июля утром около населенных пунктов Новоандреевка и Новопокровка российское подразделение заметило разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Наши подразделения утром заметили разведгруппы противника, которая двигалась в направлении населенных пунктов Новоандреевка и Новопокровка. Противника удалось обнаружить и уничтожить», — пишет Балицкий в своем официальном telegram-канале. Он также добавляет, обстановка напряженная. ВСУ пытаются использовать тактику просачивания, посылая очередные группы фактически на их гибель.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киевские власти осознают свою причастность к поражению Спасо-Преображенского собора в центре Одессы. Он подтвердил, что храм был частично разрушен ночью на 23 июля украинской системой противовоздушной обороны (ПВО).

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23 июля утром около населенных пунктов Новоандреевка и Новопокровка российское подразделение заметило разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Наши подразделения утром заметили разведгруппы противника, которая двигалась в направлении населенных пунктов Новоандреевка и Новопокровка. Противника удалось обнаружить и уничтожить», — пишет Балицкий в своем официальном telegram-канале. Он также добавляет, обстановка напряженная. ВСУ пытаются использовать тактику просачивания, посылая очередные группы фактически на их гибель. Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киевские власти осознают свою причастность к поражению Спасо-Преображенского собора в центре Одессы. Он подтвердил, что храм был частично разрушен ночью на 23 июля украинской системой противовоздушной обороны (ПВО).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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