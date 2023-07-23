Рогов заявил, что Киев осознает причастность к разрушению собора в Одессе

Киевские власти осознают свою причастность к поражению Спасо-Преображенского собора в центре Одессы. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он подтвердил, что храм был частично разрушен ночью на 23 июля украинской системой противовоздушной обороны (ПВО).
«Киевский режим, осознавая свою причастность к преступлению, стремится переложить вину на Россию», — сказал Рогов РИА Новости. Он отметил, что располагает достоверной информацией от источников и жителей одесского региона, подтверждающей поражение собора в результате нештатно сработавшей системы украинской ПВО.
Ранее в Минобороны РФ заявили о повреждении Спасо-Преображенского собора украинской зенитной ракетой. Ряд украинских telegram-каналов сообщал о множествах взрывов на территории одесской области в ночь с 22 на 23 июля.
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