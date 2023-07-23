Kyiv Post: украинские солдаты заявили о неоправданных потерях ВСУ

23 июля 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

ВСУ за все время контрнаступления продвинулись на 1,5 километра, заявил украинский солдат Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут неоправданно большие потери в ходе своего контрнаступления. С его начала они продвинулись всего на полтора километра. Об этом рассказал украинский военный медик. «За месяц мы продвинулись всего на полтора километра, <…> на дюймы. Не думаю, что это стоит всех человеческих ресурсов и техники, которые мы потратили», — рассказал солдат ВСУ в интервью украинскому изданию Kyiv Post. Собеседник издания признался, что солдаты ВСУ страдают от низкого морального духа из-за потерь. По его мнению, у российских солдат было достаточно времени, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению. При этом ВС РФ знали, что основным направлением для ВСУ станет Запорожская область. Украинские бойцы столкнулись с большой площадью заминированных территорий, которые им сложно преодолеть. С 4 июня ВСУ начали контрнаступление. Основное направление, куда украинские бойцы стянули свои силы, оказалась Запорожская область. Военнопленные украинские солдаты признавались, что киевское командование направляет их на убой. ВС РФ успешно уничтожают личный состав ВСУ и западную технику.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут неоправданно большие потери в ходе своего контрнаступления. С его начала они продвинулись всего на полтора километра. Об этом рассказал украинский военный медик. «За месяц мы продвинулись всего на полтора километра, <…> на дюймы. Не думаю, что это стоит всех человеческих ресурсов и техники, которые мы потратили», — рассказал солдат ВСУ в интервью украинскому изданию Kyiv Post. Собеседник издания признался, что солдаты ВСУ страдают от низкого морального духа из-за потерь. По его мнению, у российских солдат было достаточно времени, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению. При этом ВС РФ знали, что основным направлением для ВСУ станет Запорожская область. Украинские бойцы столкнулись с большой площадью заминированных территорий, которые им сложно преодолеть. С 4 июня ВСУ начали контрнаступление. Основное направление, куда украинские бойцы стянули свои силы, оказалась Запорожская область. Военнопленные украинские солдаты признавались, что киевское командование направляет их на убой. ВС РФ успешно уничтожают личный состав ВСУ и западную технику.