23 июля 2023
22 июля 2023

Начальник пермского главка МВД добивается встречи с губернатором Махониным

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, щеглов александр
Александр Щеглов планирует побеседовать с губернатором о доплатах пермским полицейским Фото:

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов в ближайшее время будет добиваться беседы с губернатором региона Дмитрием Махониным. Щеглов планирует попросить губернатора выпустить указ о доплатах пермским полицейским. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Щеглов попросит Махонина выпустить указ, по которому из краевого бюджета полицейским будут доплачивать по 10 тысяч рублей. Эта мера должна будет остановить отток кадров из МВД и привлечь новых сотрудников», — рассказал собеседник агентства.

Подобная практика уже введена в Краснодарском крае и в ЯНАО. URA.RU направило запросы в пресс-службы губернатора Пермского края и регионального ГУ МВД.

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Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов в ближайшее время будет добиваться беседы с губернатором региона Дмитрием Махониным. Щеглов планирует попросить губернатора выпустить указ о доплатах пермским полицейским. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Щеглов попросит Махонина выпустить указ, по которому из краевого бюджета полицейским будут доплачивать по 10 тысяч рублей. Эта мера должна будет остановить отток кадров из МВД и привлечь новых сотрудников», — рассказал собеседник агентства. Подобная практика уже введена в Краснодарском крае и в ЯНАО. URA.RU направило запросы в пресс-службы губернатора Пермского края и регионального ГУ МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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