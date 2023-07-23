Начальник пермского главка МВД добивается встречи с губернатором Махониным

Александр Щеглов планирует побеседовать с губернатором о доплатах пермским полицейским Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов в ближайшее время будет добиваться беседы с губернатором региона Дмитрием Махониным. Щеглов планирует попросить губернатора выпустить указ о доплатах пермским полицейским. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Щеглов попросит Махонина выпустить указ, по которому из краевого бюджета полицейским будут доплачивать по 10 тысяч рублей. Эта мера должна будет остановить отток кадров из МВД и привлечь новых сотрудников», — рассказал собеседник агентства.

Подобная практика уже введена в Краснодарском крае и в ЯНАО. URA.RU направило запросы в пресс-службы губернатора Пермского края и регионального ГУ МВД.