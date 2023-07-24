Эколог Сухонин призвал МЧС ликвидировать пожары с помощью взрывов

25 июля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Взрывы помогают локализовать лесной пожар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Большинство лесных пожаров можно ликвидировать серией направленных взрывов, однако контролирующие органы не проводят подобных мероприятий. Об этом в разговоре с URA.RU заявил проректор по научной работе института прикладной экологии и промышленной безопасности, эколог Павел Сухонин. «Есть такая фраза: наказывают невиновных — награждают непричастных. Нет никаких проблем серией направленных взрывов загасить любой пожар. Взрывом создать огромную воронку, траншеи. Однако это никому не приходит в голову. Есть МЧС, пожарная служба. И есть статья 1065 Гражданского кодекса РФ „Предупреждение причинения вреда“. А вот пусть расскажут господа МЧС-ники, какие мероприятия они выполнили для предупреждения причинения вреда? Таких мероприятий нет», — сказал Павел Сухонин. При этом, отметил эколог, чаще всего причиной недоработки со стороны контролирующих органов является недостаток финансирования. «Причины могут быть разные, но чаще всего просто денег не выделяют», — заключил собеседник агентства. В целом, чтобы снизить число лесных пожаров, необходимо выявлять первопричину их возникновения и, исходя из этого, минимизировать возгорания в будущем. Расследованием занимаются дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъектных оценочных и противоречивых мнений. Помимо этого, на их решения могут влиять третьи стороны. Если очагов возгорания оказывается много, перепроверить полученное заключение становится сложно, рассказал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство лесных пожаров можно ликвидировать серией направленных взрывов, однако контролирующие органы не проводят подобных мероприятий. Об этом в разговоре с URA.RU заявил проректор по научной работе института прикладной экологии и промышленной безопасности, эколог Павел Сухонин. «Есть такая фраза: наказывают невиновных — награждают непричастных. Нет никаких проблем серией направленных взрывов загасить любой пожар. Взрывом создать огромную воронку, траншеи. Однако это никому не приходит в голову. Есть МЧС, пожарная служба. И есть статья 1065 Гражданского кодекса РФ „Предупреждение причинения вреда“. А вот пусть расскажут господа МЧС-ники, какие мероприятия они выполнили для предупреждения причинения вреда? Таких мероприятий нет», — сказал Павел Сухонин. При этом, отметил эколог, чаще всего причиной недоработки со стороны контролирующих органов является недостаток финансирования. «Причины могут быть разные, но чаще всего просто денег не выделяют», — заключил собеседник агентства. В целом, чтобы снизить число лесных пожаров, необходимо выявлять первопричину их возникновения и, исходя из этого, минимизировать возгорания в будущем. Расследованием занимаются дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъектных оценочных и противоречивых мнений. Помимо этого, на их решения могут влиять третьи стороны. Если очагов возгорания оказывается много, перепроверить полученное заключение становится сложно, рассказал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.