Эксперт по безопасности объяснил, что мешает МЧС в установке причин лесных пожаров

Эксперт по безопасности Жарков: субъективизм мешает спасателям в установке причин лесных пожаров

11 июля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Расследование причин лесных пожаров — это многоуровневое мероприятие, отметил Максим Жарков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Субъективные оценочные, противоречивые мнения разных специалистов, которые помогают МЧС в установлении причин лесных пожаров, могут привести к ошибкам. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета по безопасности партии «Новые Люди» Максим Жарков. «Расследование причин возникновения лесных пожара — это мероприятие комплексное и многоуровневое. Дознаватели органов МЧС, а при необходимости и следователи МВД, изучают большое количество материалов, лабораторных заключений и экспертных мнений, чтобы на их основе прийти к окончательным выводам. Но как и в любом масштабном, комплексном исследовании с привлечением специалистов из разных областей, в расследовании лесных пожаров остается место для субъективного, оценочного мнения. Современный уровень научных и технических средств свел к минимуму субъективизм при таких расследованиях, но не исключил его полностью. К примеру, в практике случаются ситуации, когда экспертные выводы специалистов из разных научных областей могут отчасти противоречить друг другу», — объяснил Максим Жарков. Председатель комитета по безопасности подчеркнул, что субъективные оценки бывают, когда на экспертов влияют, чтобы избежать вины. «К проблемам при проведении такого рода расследований скорее можно отнести попытки тем или иным образом повлиять на мнение дознавателей или экспертов со стороны третьих лиц. Когда речь заходит о расследовании причин пожаров, то угроза установления виновности тех или иных лиц иногда толкает потенциальных виновников на такие коррупционные схемы», — отметил Жарков. Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев напомнил, что за дачу ложной экспертизы дознаватель МЧС может получить до 15 лет лишения свободы. Это особо крупный размер максимального наказания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Субъективные оценочные, противоречивые мнения разных специалистов, которые помогают МЧС в установлении причин лесных пожаров, могут привести к ошибкам. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета по безопасности партии «Новые Люди» Максим Жарков. «Расследование причин возникновения лесных пожара — это мероприятие комплексное и многоуровневое. Дознаватели органов МЧС, а при необходимости и следователи МВД, изучают большое количество материалов, лабораторных заключений и экспертных мнений, чтобы на их основе прийти к окончательным выводам. Но как и в любом масштабном, комплексном исследовании с привлечением специалистов из разных областей, в расследовании лесных пожаров остается место для субъективного, оценочного мнения. Современный уровень научных и технических средств свел к минимуму субъективизм при таких расследованиях, но не исключил его полностью. К примеру, в практике случаются ситуации, когда экспертные выводы специалистов из разных научных областей могут отчасти противоречить друг другу», — объяснил Максим Жарков. Председатель комитета по безопасности подчеркнул, что субъективные оценки бывают, когда на экспертов влияют, чтобы избежать вины. «К проблемам при проведении такого рода расследований скорее можно отнести попытки тем или иным образом повлиять на мнение дознавателей или экспертов со стороны третьих лиц. Когда речь заходит о расследовании причин пожаров, то угроза установления виновности тех или иных лиц иногда толкает потенциальных виновников на такие коррупционные схемы», — отметил Жарков. Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев напомнил, что за дачу ложной экспертизы дознаватель МЧС может получить до 15 лет лишения свободы. Это особо крупный размер максимального наказания.