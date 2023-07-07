Юрист раскрыл, как МЧС устанавливает причину возникновения лесных пожаров

Юрист Бударагин: обжаловать решение МЧС о причинах лесных пожаров можно через Госуслуги

07 июля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Решение о возбуждении дела по лесным пожарам принимает дознаватель МЧС, отметил Александр Бударагин Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Выясняет причину возникновения лесных пожаров дознаватель МЧС. Он осматривает место возгорания, ведет опрос очевидцев и пострадавших, изымает предметы, причастные к делу и, в случае необходимости, назначает судебную пожарно-техническую экспертизу, рассказал URA.RU руководитель группы юридической помощи ОНЛАЙН Александр Бударагин. «Министерство по чрезвычайным ситуациям подключается, когда природные пожары начинают угрожать населенным пунктам. Проверка проводится дознавателем МЧС, который, прибыв на место, устанавливает обстоятельства возникновения катаклизма. Он проводит осмотр места возгорания, получает письменные объяснения от потерпевших и очевидцев происшествия, изымает предметы и документы, которые могут являться доказательствами при установлении причины пожара, истребует документы для установления ущерба. Дознаватель также может назначить судебную пожарно-техническую экспертизу. Срок ее проведения — трое суток со дня вызова на пожар. Срок может быть продлен до 10 суток, а при необходимости проведения судебной экспертизы — до 30 суток. По завершении проверки дознавателем принимается процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе, или о передаче сообщения по подследственности (факты, позволяющие установить орган, который дальше уполномочен вести расследование, — прим. URA.RU)», — объяснил Александр Бударагин. По словам юриста, оспорить заключение МЧС, которое может оказаться необъективным, о причинах возникновения лесных пожаров, можно через сайт Госуслуг. «Подайте возражение руководителю подразделения МЧС, который выдал распоряжение о проверке, или руководителю вышестоящего органа государственного пожарного надзора. Это можно сделать через Госуслуги. Срок — две недели со дня составления акта. Рассматривать возражение будут не более 15 дней. После этого ведомство пришлет письменный ответ. В случае обращения в суд необходимо составить административный иск», — добавил Бударагин. Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев отметил, что экспертиза МЧС по выявлению причин лесных пожаров может быть необъективной или ложной. Произойти это может в случае присутствия в деле заинтересованного лица. Если очагов возгорания оказывается много, перепроверить полученное заключение становится сложно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выясняет причину возникновения лесных пожаров дознаватель МЧС. Он осматривает место возгорания, ведет опрос очевидцев и пострадавших, изымает предметы, причастные к делу и, в случае необходимости, назначает судебную пожарно-техническую экспертизу, рассказал URA.RU руководитель группы юридической помощи ОНЛАЙН Александр Бударагин. «Министерство по чрезвычайным ситуациям подключается, когда природные пожары начинают угрожать населенным пунктам. Проверка проводится дознавателем МЧС, который, прибыв на место, устанавливает обстоятельства возникновения катаклизма. Он проводит осмотр места возгорания, получает письменные объяснения от потерпевших и очевидцев происшествия, изымает предметы и документы, которые могут являться доказательствами при установлении причины пожара, истребует документы для установления ущерба. Дознаватель также может назначить судебную пожарно-техническую экспертизу. Срок ее проведения — трое суток со дня вызова на пожар. Срок может быть продлен до 10 суток, а при необходимости проведения судебной экспертизы — до 30 суток. По завершении проверки дознавателем принимается процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе, или о передаче сообщения по подследственности (факты, позволяющие установить орган, который дальше уполномочен вести расследование, — прим. URA.RU)», — объяснил Александр Бударагин. По словам юриста, оспорить заключение МЧС, которое может оказаться необъективным, о причинах возникновения лесных пожаров, можно через сайт Госуслуг. «Подайте возражение руководителю подразделения МЧС, который выдал распоряжение о проверке, или руководителю вышестоящего органа государственного пожарного надзора. Это можно сделать через Госуслуги. Срок — две недели со дня составления акта. Рассматривать возражение будут не более 15 дней. После этого ведомство пришлет письменный ответ. В случае обращения в суд необходимо составить административный иск», — добавил Бударагин. Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев отметил, что экспертиза МЧС по выявлению причин лесных пожаров может быть необъективной или ложной. Произойти это может в случае присутствия в деле заинтересованного лица. Если очагов возгорания оказывается много, перепроверить полученное заключение становится сложно.