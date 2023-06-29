Юрист объяснил, когда эксперты необъективны в установлении причин лесных пожаров

Юрист Воробьев: заключения о причинах лесных пожаров не всегда объективны

29 июня 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Экспертное заключение о причинах лесных пожаров может быть ложным, отметил Василий Воробьев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Выявлением причин лесных пожаров занимается МЧС, однако экспертиза может быть необъективной или ложной в случае присутствия в деле заинтересованного лица. Если очагов возгорания оказывается много, перепроверить полученное заключение становится сложно, рассказал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. «Расследованием причин того или иного пожара, в частности лесного, всегда занимается МЧС. Возбуждается дело, материал проверки проводится по факту поджога, был он или нет. Задача дознавателя — установить причину пожара, виновных, природный он или связан с действиями того или иного человека. Когда он начался, находились ли там те или иные люди, или организации, возможно вырубка какая-то была. Эксперт несет уголовную ответственность за подлог в экспертизе. Но от человеческого фактора мы не застрахованы. Возможна дача взяток с целью сокрытия фактов или изменения экспертного заключения. Однако определенные механизмы контроля имеются. Такие заключения проверяются прокуратурой, сотрудниками следственного комитета, если на то имеются основания. Конечно, нужно понимать, что ввиду большого количества очагов возгораний таких проверок может быть много и, конечно, что-то может быть пропущено», — объяснил Василий Воробьев. При этом юрист подчеркнул, что наказанием за ложную экспертизу может быть срок до 15 лет лишения свободы. «Статья 307 УК РФ. Если в ходе судебного разбирательства выясняется [что показания были ложными], то максимальное наказание составляет сейчас либо штраф до 80 тысяч рублей, либо в размере заработной платы до шести месяцев, либо обязательные или исправительные работы. Если в данной ситуации были тяжкие и особо тяжкие преступления, допустим, в следствие пожара пострадали или умерли люди, то срок лишения свободы может достигать пяти лет. Особо крупный размер максимального наказания — до 15 лет лишения свободы со штрафами и лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет», — подчеркнул Воробьев. Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о необходимости увеличения в России количества лесничих. Специалисты могут помочь правоохранительным органам грамотно устанавливать причины лесных пожаров, которые действуют каждый год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выявлением причин лесных пожаров занимается МЧС, однако экспертиза может быть необъективной или ложной в случае присутствия в деле заинтересованного лица. Если очагов возгорания оказывается много, перепроверить полученное заключение становится сложно, рассказал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. «Расследованием причин того или иного пожара, в частности лесного, всегда занимается МЧС. Возбуждается дело, материал проверки проводится по факту поджога, был он или нет. Задача дознавателя — установить причину пожара, виновных, природный он или связан с действиями того или иного человека. Когда он начался, находились ли там те или иные люди, или организации, возможно вырубка какая-то была. Эксперт несет уголовную ответственность за подлог в экспертизе. Но от человеческого фактора мы не застрахованы. Возможна дача взяток с целью сокрытия фактов или изменения экспертного заключения. Однако определенные механизмы контроля имеются. Такие заключения проверяются прокуратурой, сотрудниками следственного комитета, если на то имеются основания. Конечно, нужно понимать, что ввиду большого количества очагов возгораний таких проверок может быть много и, конечно, что-то может быть пропущено», — объяснил Василий Воробьев. При этом юрист подчеркнул, что наказанием за ложную экспертизу может быть срок до 15 лет лишения свободы. «Статья 307 УК РФ. Если в ходе судебного разбирательства выясняется [что показания были ложными], то максимальное наказание составляет сейчас либо штраф до 80 тысяч рублей, либо в размере заработной платы до шести месяцев, либо обязательные или исправительные работы. Если в данной ситуации были тяжкие и особо тяжкие преступления, допустим, в следствие пожара пострадали или умерли люди, то срок лишения свободы может достигать пяти лет. Особо крупный размер максимального наказания — до 15 лет лишения свободы со штрафами и лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет», — подчеркнул Воробьев. Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о необходимости увеличения в России количества лесничих. Специалисты могут помочь правоохранительным органам грамотно устанавливать причины лесных пожаров, которые действуют каждый год.