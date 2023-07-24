Досрочное голосование в ЯНАО начнется 20 августа

К жителям труднодоступных районов ЯНАО организуют выезд сотрудников избирательных комиссий

24 июля 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Кочевникам ЯНАО избирательные урны и бюллетени доставят на вертолетах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Начиная с 20 августа, жители труднодоступных районов ЯНАО, а также коренные ямальцы, ведущие кочевой образ жизни, смогут принять участие в досрочном голосовании на выборах губернатора Тюменской области. Как сообщается на сайте окружной избирательной комиссии, сейчас уточняются списки избирателей, исходя из которых будут составляться маршруты членов избиркомов и графики голосования. «От понимания, где и в каком количестве находятся избиратели, к которым мы должны выехать, зависит планирование маршрутов и, соответственно, затрат на организацию выезда комиссий в эти местности. Все должно быть продумано до мелочей», — сообщил на состоявшемся в Салехарде семинаре по вопросам досрочного голосования заместитель председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик. Всего, по данным избиркома, в ЯНАО, досрочно смогут проголосовать прядка 19 000 граждан, 7 000 из них — проживающие в тундре и ведущие традиционное хозяйство. Досрочное голосование для них запланировано в период с 20 августа по 9 сентября.

Начиная с 20 августа, жители труднодоступных районов ЯНАО, а также коренные ямальцы, ведущие кочевой образ жизни, смогут принять участие в досрочном голосовании на выборах губернатора Тюменской области. Как сообщается на сайте окружной избирательной комиссии, сейчас уточняются списки избирателей, исходя из которых будут составляться маршруты членов избиркомов и графики голосования. «От понимания, где и в каком количестве находятся избиратели, к которым мы должны выехать, зависит планирование маршрутов и, соответственно, затрат на организацию выезда комиссий в эти местности. Все должно быть продумано до мелочей», — сообщил на состоявшемся в Салехарде семинаре по вопросам досрочного голосования заместитель председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик. Всего, по данным избиркома, в ЯНАО, досрочно смогут проголосовать прядка 19 000 граждан, 7 000 из них — проживающие в тундре и ведущие традиционное хозяйство. Досрочное голосование для них запланировано в период с 20 августа по 9 сентября.