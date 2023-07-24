В интернете распространяется миф о происхождении мультяшных миньонов. Скрин

24 июля 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Создатели миньонов вдохновлялись героями других кинокартин Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что создатели забавных желтых персонажей мультфильма «Гадкий я» — миньонов, рисовали с еврейских детей, не соответствует действительности. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта c «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В социальных сетях начали распространяться публикации с фотографиями, на которых изображены люди в скафандрах. Авторы таких постов утверждают, что на фото якобы еврейские дети, с которых срисованы персонажи известного мультфильма. «Миньоны были срисованы с замученных фашистами еврейских детей», — говорится в подписи к изображению. На самом деле фото, прикрепленное к этим публикациям, было сделано в 1908 году. На нем изображен экипаж подводной лодки в скафандрах. Издание «Курсив» отметило, что создатели миньонов, сценаристы Кен Даурио и Синко Пол, частично вдохновились невысокими гуманоидами Джава из фильма «Звездные войны» и умпа-лумпами из кинокартины «Чарли и шоколадная фабрика». Американский журнал VanityFair также писал о том, что изначально миньоны выглядели, как большие фабричные роботы. Пользователи социальных сетей выдают людей на фото за еврейских детей, с которых якобы рисовали миньонов из мультфильма «Гадкий я» Фото: скрин с сайта webslivki.com

Информация о том, что создатели забавных желтых персонажей мультфильма «Гадкий я» — миньонов, рисовали с еврейских детей, не соответствует действительности. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта c «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В социальных сетях начали распространяться публикации с фотографиями, на которых изображены люди в скафандрах. Авторы таких постов утверждают, что на фото якобы еврейские дети, с которых срисованы персонажи известного мультфильма. «Миньоны были срисованы с замученных фашистами еврейских детей», — говорится в подписи к изображению. На самом деле фото, прикрепленное к этим публикациям, было сделано в 1908 году. На нем изображен экипаж подводной лодки в скафандрах. Издание «Курсив» отметило, что создатели миньонов, сценаристы Кен Даурио и Синко Пол, частично вдохновились невысокими гуманоидами Джава из фильма «Звездные войны» и умпа-лумпами из кинокартины «Чарли и шоколадная фабрика». Американский журнал VanityFair также писал о том, что изначально миньоны выглядели, как большие фабричные роботы.