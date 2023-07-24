Картополов раскрыл, как будет проходить повышение призывного возраста в РФ

Картополов: повышение призывного возраста в РФ будет проходить поэтапно

24 июля 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Повышение призывного возраста будет проходить поэтапно, отметил Андрей Картаполов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Повышение призывного возраста в России будет происходить поэтапно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет будет поэтапным», — подчеркнул Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости. 25 июля в Госдуме планируется обсудить повышение призывного возраста. В июле сообщалось, что нижний предел призывного возраста (сейчас он составляет 18 лет) не станут поднимать. В Совфеде же считают, что повышение необходимо. При этом верхний предел составит 30 лет.

Повышение призывного возраста в России будет происходить поэтапно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет будет поэтапным», — подчеркнул Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости. 25 июля в Госдуме планируется обсудить повышение призывного возраста. В июле сообщалось, что нижний предел призывного возраста (сейчас он составляет 18 лет) не станут поднимать. В Совфеде же считают, что повышение необходимо. При этом верхний предел составит 30 лет.