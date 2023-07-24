Картополов раскрыл, как будет проходить повышение призывного возраста в РФ

Повышение призывного возраста будет проходить поэтапно, отметил Андрей Картаполов
Повышение призывного возраста в России будет происходить поэтапно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет будет поэтапным», — подчеркнул Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости.
25 июля в Госдуме планируется обсудить повышение призывного возраста. В июле сообщалось, что нижний предел призывного возраста (сейчас он составляет 18 лет) не станут поднимать. В Совфеде же считают, что повышение необходимо. При этом верхний предел составит 30 лет.
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