Картополов раскрыл, как будет проходить повышение призывного возраста в РФ

Картополов: повышение призывного возраста в РФ будет проходить поэтапно
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Повышение призывного возраста будет проходить поэтапно, отметил Андрей Картаполов Фото:

Повышение призывного возраста в России будет происходить поэтапно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет будет поэтапным», — подчеркнул Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости.

25 июля в Госдуме планируется обсудить повышение призывного возраста. В июле сообщалось, что нижний предел призывного возраста (сейчас он составляет 18 лет) не станут поднимать. В Совфеде же считают, что повышение необходимо. При этом верхний предел составит 30 лет.

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Повышение призывного возраста в России будет происходить поэтапно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет будет поэтапным», — подчеркнул Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости. 25 июля в Госдуме планируется обсудить повышение призывного возраста. В июле сообщалось, что нижний предел призывного возраста (сейчас он составляет 18 лет) не станут поднимать. В Совфеде же считают, что повышение необходимо. При этом верхний предел составит 30 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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