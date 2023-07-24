Аналитик Шульман предупредил о возможности следить за операциями с цифровым рублем

25 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Цифровой рубль также поможет стране сэкономить при оплате со странами-партнерами Фото: Александр Мамаев © URA.RU Цифровой рубль поможет сделать переводы и транзакции «прозрачными». Владельцы платформы будут понимать, кто и как потратил деньги, и иметь возможность блокировать операции. Об этом URA.RU заявила аналитик диджитал-агентства TexTerra Светлана Шульман. «Каждая транзакция, совершенная с помощью диджитал-валюты, прозрачна, у владельцев платформы есть четкое понимание, кто, как и где тратит свои деньги, полный контроль над каждой транзакцией. Это все тот же рубль, но каждая „монетка“ будет иметь свой уникальный номер. Такие рубли не будут переводиться с одних счетов на другие. Хранятся цифровые рубли в Центробанке, независимо от того, кто ими владеет. При оплате коды переданных рублей будут переписываться на нового владельца внутри самого Центробанка. То есть, это не обычный безнал, который гуляет по счетам и путь которого сложно отследить», — рассказала Светлана Шульман Однако главным плюсов цифровой валюты будет помощь экономике страны. «Цифровой рубль необходим экономике и всем компаниям, которые имеют контрагентов за рубежом. Сегодня при оплате счетов действует двойная транзакция: отправляемые вами, например, в Китай средства переводятся сначала в доллары, а уже потом в юани. Бизнес при этом теряет больше денег, чем мог бы. При договоренности стран цифровые валюты будут конвертироваться друг в друга по текущему курсу. Следовательно, все оплаты (частные и бизнеса), избавятся от лишней транзакции. Это поможет экономикам стран наладить более тесное сотрудничество в самых разных сферах: закупки и экспорт, совместные предприятия и проекты — все это будет обходиться дешевле, расчеты станут прозрачнее, а оплата и ее зачисление — мгновенной, что очень важно», — отметила аналитик. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля 24 июля, закон вступит в силу 1 августа. Таким образом, у российского рубля будет три формы — наличная, безналичная и цифровая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цифровой рубль поможет сделать переводы и транзакции «прозрачными». Владельцы платформы будут понимать, кто и как потратил деньги, и иметь возможность блокировать операции. Об этом URA.RU заявила аналитик диджитал-агентства TexTerra Светлана Шульман. «Каждая транзакция, совершенная с помощью диджитал-валюты, прозрачна, у владельцев платформы есть четкое понимание, кто, как и где тратит свои деньги, полный контроль над каждой транзакцией. Это все тот же рубль, но каждая „монетка“ будет иметь свой уникальный номер. Такие рубли не будут переводиться с одних счетов на другие. Хранятся цифровые рубли в Центробанке, независимо от того, кто ими владеет. При оплате коды переданных рублей будут переписываться на нового владельца внутри самого Центробанка. То есть, это не обычный безнал, который гуляет по счетам и путь которого сложно отследить», — рассказала Светлана Шульман Однако главным плюсов цифровой валюты будет помощь экономике страны. «Цифровой рубль необходим экономике и всем компаниям, которые имеют контрагентов за рубежом. Сегодня при оплате счетов действует двойная транзакция: отправляемые вами, например, в Китай средства переводятся сначала в доллары, а уже потом в юани. Бизнес при этом теряет больше денег, чем мог бы. При договоренности стран цифровые валюты будут конвертироваться друг в друга по текущему курсу. Следовательно, все оплаты (частные и бизнеса), избавятся от лишней транзакции. Это поможет экономикам стран наладить более тесное сотрудничество в самых разных сферах: закупки и экспорт, совместные предприятия и проекты — все это будет обходиться дешевле, расчеты станут прозрачнее, а оплата и ее зачисление — мгновенной, что очень важно», — отметила аналитик. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля 24 июля, закон вступит в силу 1 августа. Таким образом, у российского рубля будет три формы — наличная, безналичная и цифровая.