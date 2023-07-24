Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в РФ

Путин подписал закон, согласно которому в России появится цифровой рубль
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно правовых актов.
Закон вступит в силу 1 августа, у рубля будет три формы — наличная, безналичная и цифровая. Совершать операции с цифровым рублем можно будет на специальной платформе, оператором которой станет Банк России.
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