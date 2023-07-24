Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в РФ

24 июля 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Путин подписал закон, согласно которому в России появится цифровой рубль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно правовых актов. Закон вступит в силу 1 августа, у рубля будет три формы — наличная, безналичная и цифровая. Совершать операции с цифровым рублем можно будет на специальной платформе, оператором которой станет Банк России.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно правовых актов. Закон вступит в силу 1 августа, у рубля будет три формы — наличная, безналичная и цифровая. Совершать операции с цифровым рублем можно будет на специальной платформе, оператором которой станет Банк России.