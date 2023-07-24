Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в РФ

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин подписал закон, согласно которому в России появится цифровой рубль Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно правовых актов.

Закон вступит в силу 1 августа, у рубля будет три формы — наличная, безналичная и цифровая. Совершать операции с цифровым рублем можно будет на специальной платформе, оператором которой станет Банк России.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно правовых актов. Закон вступит в силу 1 августа, у рубля будет три формы — наличная, безналичная и цифровая. Совершать операции с цифровым рублем можно будет на специальной платформе, оператором которой станет Банк России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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