Путин ввел в России новый праздник

Путин: 12 мая в России будет отмечаться завершение Крымской операции 1944 года

Владимир Путин ввел в РФ новый праздник, который будет отмечаться 12 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России 12 мая будет отмечаться День победного завершения советскими войсками Крымской операции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«12 мая — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)», — внесены изменения в закон указом Владимира Путина. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В июне президент РФ утверждал другой праздник. Это День военной присяги.