Путин ввел в России новый праздник

Владимир Путин ввел в РФ новый праздник, который будет отмечаться 12 мая
В России 12 мая будет отмечаться День победного завершения советскими войсками Крымской операции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«12 мая — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)», — внесены изменения в закон указом Владимира Путина. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В июне президент РФ утверждал другой праздник. Это День военной присяги.
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