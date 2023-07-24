Путин ввел в России новый праздник

Путин: 12 мая в России будет отмечаться завершение Крымской операции 1944 года
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин ввел в РФ новый праздник, который будет отмечаться 12 мая Фото:

В России 12 мая будет отмечаться День победного завершения советскими войсками Крымской операции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«12 мая — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)», — внесены изменения в закон указом Владимира Путина. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В июне президент РФ утверждал другой праздник. Это День военной присяги.

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В России 12 мая будет отмечаться День победного завершения советскими войсками Крымской операции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «12 мая — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)», — внесены изменения в закон указом Владимира Путина. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. В июне президент РФ утверждал другой праздник. Это День военной присяги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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