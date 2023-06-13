Путин утвердил новый государственный праздник в России

Путин утвердил в России День военной присяги
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин ввел в России День Военной присяги Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении Дня военной присяги, который будет отмечаться 21 ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

«Новая памятная дата связана с изданием указа „О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу“ 21 ноября 1721 года», — говорится в тексте документа. Данный указ издал российский император Петр I.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении Дня военной присяги, который будет отмечаться 21 ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов. «Новая памятная дата связана с изданием указа „О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу“ 21 ноября 1721 года», — говорится в тексте документа. Данный указ издал российский император Петр I.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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