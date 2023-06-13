Путин утвердил новый государственный праздник в России

Владимир Путин ввел в России День Военной присяги
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении Дня военной присяги, который будет отмечаться 21 ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.
«Новая памятная дата связана с изданием указа „О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу“ 21 ноября 1721 года», — говорится в
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