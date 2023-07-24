Тюменских силовиков проверяет управление собственной безопасности МВД РФ

Управление собственной безопасности МВД России начало проверку сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области. Об этом сообщила официальный представитель федерального ведомства Ирина Волк. Тюменским силовикам грозит увольнение за неправомерные действия.
По словам Волк, в соцсетях и мессенджерах пишут, что тюменским борцам с коррупцией грозит увольнение «за честное исполнение служебного долга». «Указанная информация не соответствует действительности. Поступило обращение гражданина о возможных неправомерных действиях сотрудников управления, по нему в настоящее время ГУСБ МВД России проводит проверку», — сообщила Ирина Волк.
В случае установления вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также силовики понесут наказание в установленном законом порядке, подчеркнула Волк.
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