Тюменских силовиков проверяет управление собственной безопасности МВД РФ

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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, полиция, трк
Тюменских силовиков проверяют по заявлению граждан Фото:

Управление собственной безопасности МВД России начало проверку сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области. Об этом сообщила официальный представитель федерального ведомства Ирина Волк. Тюменским силовикам грозит увольнение за неправомерные действия.

По словам Волк, в соцсетях и мессенджерах пишут, что тюменским борцам с коррупцией грозит увольнение «за честное исполнение служебного долга». «Указанная информация не соответствует действительности. Поступило обращение гражданина о возможных неправомерных действиях сотрудников управления, по нему в настоящее время ГУСБ МВД России проводит проверку», — сообщила Ирина Волк.

В случае установления вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также силовики понесут наказание в установленном законом порядке, подчеркнула Волк.

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Управление собственной безопасности МВД России начало проверку сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области. Об этом сообщила официальный представитель федерального ведомства Ирина Волк. Тюменским силовикам грозит увольнение за неправомерные действия. По словам Волк, в соцсетях и мессенджерах пишут, что тюменским борцам с коррупцией грозит увольнение «за честное исполнение служебного долга». «Указанная информация не соответствует действительности. Поступило обращение гражданина о возможных неправомерных действиях сотрудников управления, по нему в настоящее время ГУСБ МВД России проводит проверку», — сообщила Ирина Волк. В случае установления вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также силовики понесут наказание в установленном законом порядке, подчеркнула Волк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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