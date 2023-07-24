В зоне СВО погиб командир «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных

В ходе спецоперации на Украине погиб командующий «Ленинградским полком», полковник Евгений Вашунин. Он руководил полком, который состоял из мобилизованных солдат. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного собрания Санкт-Петербурга.
«Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий „Ленинградским полком“. Полковник Евгений Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине. <…> Выполняя долг в зоне СВО <…>, Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен», —
Вашунин 14 июля решил помочь отряду «Шторм», окруженному украинскими боевиками. В ходе боевого столкновения полковник оказался серьезно ранен. Он скончался, несмотря на медицинскую помощь. Евгений Вашунин представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно.
Ранее сообщалось, что в ходе обстрелов Запорожской области со стороны ВСУ погиб военкор Ростислав Журавлев. Он освещал ход проведения российской спецоперации. Журавлева и других журналистов, попавших под обстрел, наградят орденами.
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