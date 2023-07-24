В зоне СВО погиб командир «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В ходе СВО погиб командующий «Ленинградским полком» Евгений Вашунин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб командующий «Ленинградским полком», полковник Евгений Вашунин. Он руководил полком, который состоял из мобилизованных солдат. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного собрания Санкт-Петербурга.

«Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий „Ленинградским полком“. Полковник Евгений Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине. <…> Выполняя долг в зоне СВО <…>, Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен», — сообщается на сайте.

Вашунин 14 июля решил помочь отряду «Шторм», окруженному украинскими боевиками. В ходе боевого столкновения полковник оказался серьезно ранен. Он скончался, несмотря на медицинскую помощь. Евгений Вашунин представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно.

Ранее сообщалось, что в ходе обстрелов Запорожской области со стороны ВСУ погиб военкор Ростислав Журавлев. Он освещал ход проведения российской спецоперации. Журавлева и других журналистов, попавших под обстрел, наградят орденами.

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В ходе спецоперации на Украине погиб командующий «Ленинградским полком», полковник Евгений Вашунин. Он руководил полком, который состоял из мобилизованных солдат. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного собрания Санкт-Петербурга. «Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий „Ленинградским полком“. Полковник Евгений Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине. <…> Выполняя долг в зоне СВО <…>, Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен», — сообщается на сайте. Вашунин 14 июля решил помочь отряду «Шторм», окруженному украинскими боевиками. В ходе боевого столкновения полковник оказался серьезно ранен. Он скончался, несмотря на медицинскую помощь. Евгений Вашунин представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно. Ранее сообщалось, что в ходе обстрелов Запорожской области со стороны ВСУ погиб военкор Ростислав Журавлев. Он освещал ход проведения российской спецоперации. Журавлева и других журналистов, попавших под обстрел, наградят орденами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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