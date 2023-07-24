Прощание с погибшим на СВО военкором Ростиславом Журавлевым пройдет 28 июля в Екатеринбурге

24 июля 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Церемония прощания с Ростиславом Журавлевым состоится 28 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прощание с погибшим в зоне спецоперации на Украине военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым пройдет в пятницу, 28 июля, на территории Свердловского творческого союза журналистов. Об этом URA.RU сообщил источник агентства, близкий к семье. «Тело Ростислава Журавлева привезут предварительно в полночь сегодня. Церемония прощания состоится в пятницу в 11 утра на улице Клары Цеткин, 1», — отметил собеседник агентства. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне СВО в результате обстрела ВСУ. Ранее он работал в нескольких свердловских агентствах, в том числе и в URA.RU. 18 июля ему исполнилось 34 года. У Журавлева остались жена и двое детей.

Прощание с погибшим в зоне спецоперации на Украине военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым пройдет в пятницу, 28 июля, на территории Свердловского творческого союза журналистов. Об этом URA.RU сообщил источник агентства, близкий к семье. «Тело Ростислава Журавлева привезут предварительно в полночь сегодня. Церемония прощания состоится в пятницу в 11 утра на улице Клары Цеткин, 1», — отметил собеседник агентства. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне СВО в результате обстрела ВСУ. Ранее он работал в нескольких свердловских агентствах, в том числе и в URA.RU. 18 июля ему исполнилось 34 года. У Журавлева остались жена и двое детей.