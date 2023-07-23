Попавших под обстрел ВСУ журналистов наградят орденами

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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, бронежилет, press, военкорр, военный журналист
Журналисты, попавшие под обстрел ВСУ в Запорожской области, получат орден «За заслуги перед Запорожской областью» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Журналисты «Известий» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков и военный корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Ранее журналисты попали под украинский обстрел в Запорожской области.

«Журналисты «Известия» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены орденом «За заслуги перед Запорожской областью», — написал врио губернатора области Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Также соответствующей наградой будет посмертно отмечен корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.

Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области. Он освещал жизнь региона во время военных действий. Исполняя свою работу, журналист попал под обстрел. Также ранения получили журналисты «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

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Журналисты «Известий» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков и военный корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Ранее журналисты попали под украинский обстрел в Запорожской области. «Журналисты «Известия» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены орденом «За заслуги перед Запорожской областью», — написал врио губернатора области Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Также соответствующей наградой будет посмертно отмечен корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области. Он освещал жизнь региона во время военных действий. Исполняя свою работу, журналист попал под обстрел. Также ранения получили журналисты «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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