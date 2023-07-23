Попавших под обстрел ВСУ журналистов наградят орденами

23 июля 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Журналисты, попавшие под обстрел ВСУ в Запорожской области, получат орден «За заслуги перед Запорожской областью» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналисты «Известий» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков и военный корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Ранее журналисты попали под украинский обстрел в Запорожской области. «Журналисты «Известия» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены орденом «За заслуги перед Запорожской областью», — написал врио губернатора области Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Также соответствующей наградой будет посмертно отмечен корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области. Он освещал жизнь региона во время военных действий. Исполняя свою работу, журналист попал под обстрел. Также ранения получили журналисты «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

Журналисты «Известий» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков и военный корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Ранее журналисты попали под украинский обстрел в Запорожской области. «Журналисты «Известия» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены орденом «За заслуги перед Запорожской областью», — написал врио губернатора области Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Также соответствующей наградой будет посмертно отмечен корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области. Он освещал жизнь региона во время военных действий. Исполняя свою работу, журналист попал под обстрел. Также ранения получили журналисты «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.