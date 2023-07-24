Военкор Куксенкова анонсировала возвращение генерала Суровикина. Фото

24 июля 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин скоро вернется на фронт, предположила Ирина Куксенкова Фото: официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замкомандующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) Сергей Суровикин в скором времени, предположительно, вернется в зону боевых действий. Об этом написала военкор Ирина Куксенкова, опубликовав фото со стелой города Суровикино. «Внимание! Я нашла место силы генерала Армагедона (неофициальная характеристика Сергея Суровикина — прим. URA.RU)… Ждем его, скоро будет», — написала Ирина Куксенкова в своем telegram-канале. Ранее в СМИ стали распространяться слухи, что Суровикин покинул зону боевых действий после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Была неподтвержденная информация, что Суровикин находится в СИЗО в московском Лефортово. Однако генерал-полковник Андрей Юдин, заместитель Суровикина, опроверг эту информацию. Общественники в середине июля проверили следственный изолятор «Матросская тишина», однако там тоже не нашли генерала, передает «Национальная служба новостей». Фото: telegram-канал Ирина КуксенкоVа / https://t.me/GrafinyaNegoduet/1487

Замкомандующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) Сергей Суровикин в скором времени, предположительно, вернется в зону боевых действий. Об этом написала военкор Ирина Куксенкова, опубликовав фото со стелой города Суровикино. «Внимание! Я нашла место силы генерала Армагедона (неофициальная характеристика Сергея Суровикина — прим. URA.RU)… Ждем его, скоро будет», — написала Ирина Куксенкова в своем telegram-канале. Ранее в СМИ стали распространяться слухи, что Суровикин покинул зону боевых действий после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Была неподтвержденная информация, что Суровикин находится в СИЗО в московском Лефортово. Однако генерал-полковник Андрей Юдин, заместитель Суровикина, опроверг эту информацию. Общественники в середине июля проверили следственный изолятор «Матросская тишина», однако там тоже не нашли генерала, передает «Национальная служба новостей».