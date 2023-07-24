Военкор Куксенкова анонсировала возвращение генерала Суровикина. Фото

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Суровикин Сергей, суровикин сергей
Сергей Суровикин скоро вернется на фронт, предположила Ирина Куксенкова Фото:
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Замкомандующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) Сергей Суровикин в скором времени, предположительно, вернется в зону боевых действий. Об этом написала военкор Ирина Куксенкова, опубликовав фото со стелой города Суровикино.

«Внимание! Я нашла место силы генерала Армагедона (неофициальная характеристика Сергея Суровикина — прим. URA.RU)… Ждем его, скоро будет», — написала Ирина Куксенкова в своем telegram-канале.

Ранее в СМИ стали распространяться слухи, что Суровикин покинул зону боевых действий после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Была неподтвержденная информация, что Суровикин находится в СИЗО в московском Лефортово. Однако генерал-полковник Андрей Юдин, заместитель Суровикина, опроверг эту информацию. Общественники в середине июля проверили следственный изолятор «Матросская тишина», однако там тоже не нашли генерала, передает «Национальная служба новостей».

Фото:

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Замкомандующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) Сергей Суровикин в скором времени, предположительно, вернется в зону боевых действий. Об этом написала военкор Ирина Куксенкова, опубликовав фото со стелой города Суровикино. «Внимание! Я нашла место силы генерала Армагедона (неофициальная характеристика Сергея Суровикина — прим. URA.RU)… Ждем его, скоро будет», — написала Ирина Куксенкова в своем telegram-канале. Ранее в СМИ стали распространяться слухи, что Суровикин покинул зону боевых действий после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Была неподтвержденная информация, что Суровикин находится в СИЗО в московском Лефортово. Однако генерал-полковник Андрей Юдин, заместитель Суровикина, опроверг эту информацию. Общественники в середине июля проверили следственный изолятор «Матросская тишина», однако там тоже не нашли генерала, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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