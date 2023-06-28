Зам Суровикина опроверг слухи о своем аресте

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Андрей Юдин не находится в СИЗО, вопреки сообщениям telegram-каналов Фото:

Генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что он вместе с генералом-полковником — командующим ОГВ — Сергеем Суровикиным находится в СИЗО в московском Лефортово. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Я нахожусь в отпуске. Дома», — сказал Андрей Юдин.

Ранее военкор Владимир Романов распространял информацию о том, что Суровикин якобы находятся в СИЗО в московском Лефортово. В своем telegram-канале военкор сообщал, что Суровикина «забрали» еще 25 июня 2023 года. Позже в telegram-каналах появлялась информация, что Юдина также якобы поместили в СИЗО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Суровикин не мог знать о предстоящем мятеже бизнесмена Евгения Пригожина, а подобные заявления назвал спекуляцией. Telegram-канал «НАРРАТИВЫ» уточнил, что Суровикин 28 июня находится на рабочем месте.

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Генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что он вместе с генералом-полковником — командующим ОГВ — Сергеем Суровикиным находится в СИЗО в московском Лефортово. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Я нахожусь в отпуске. Дома», — сказал Андрей Юдин. Ранее военкор Владимир Романов распространял информацию о том, что Суровикин якобы находятся в СИЗО в московском Лефортово. В своем telegram-канале военкор сообщал, что Суровикина «забрали» еще 25 июня 2023 года. Позже в telegram-каналах появлялась информация, что Юдина также якобы поместили в СИЗО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Суровикин не мог знать о предстоящем мятеже бизнесмена Евгения Пригожина, а подобные заявления назвал спекуляцией. Telegram-канал «НАРРАТИВЫ» уточнил, что Суровикин 28 июня находится на рабочем месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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