Зам Суровикина опроверг слухи о своем аресте

28 июня 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Андрей Юдин не находится в СИЗО, вопреки сообщениям telegram-каналов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что он вместе с генералом-полковником — командующим ОГВ — Сергеем Суровикиным находится в СИЗО в московском Лефортово. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Я нахожусь в отпуске. Дома», — сказал Андрей Юдин. Ранее военкор Владимир Романов распространял информацию о том, что Суровикин якобы находятся в СИЗО в московском Лефортово. В своем telegram-канале военкор сообщал, что Суровикина «забрали» еще 25 июня 2023 года. Позже в telegram-каналах появлялась информация, что Юдина также якобы поместили в СИЗО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Суровикин не мог знать о предстоящем мятеже бизнесмена Евгения Пригожина, а подобные заявления назвал спекуляцией. Telegram-канал «НАРРАТИВЫ» уточнил, что Суровикин 28 июня находится на рабочем месте.

Генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что он вместе с генералом-полковником — командующим ОГВ — Сергеем Суровикиным находится в СИЗО в московском Лефортово. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Я нахожусь в отпуске. Дома», — сказал Андрей Юдин. Ранее военкор Владимир Романов распространял информацию о том, что Суровикин якобы находятся в СИЗО в московском Лефортово. В своем telegram-канале военкор сообщал, что Суровикина «забрали» еще 25 июня 2023 года. Позже в telegram-каналах появлялась информация, что Юдина также якобы поместили в СИЗО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Суровикин не мог знать о предстоящем мятеже бизнесмена Евгения Пригожина, а подобные заявления назвал спекуляцией. Telegram-канал «НАРРАТИВЫ» уточнил, что Суровикин 28 июня находится на рабочем месте.