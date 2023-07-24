Резников: контрнаступление ВСУ отстает от графика из-за нехватки оружия

Запланированное Украиной наступление отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Контрнаступление идет медленнее, чем предполагалось. Среди причин является нехватка боеприпасов и систем противовоздушной обороны», — сообщил Резников в интервью
При этом он отметил, что не переживает из-за отставания ВСУ от графика. Резников назвал ошибочным мнение, что наступление должно быть быстрым, так как боевые действия — не компьютерная игра.
Контрнаступление ВСУ анонсировал президент Украины Владимир Зеленский зимой 2023 года. По его словам, активные боевые действия со стороны Украины должны были начаться весной. Однако в наступление ВСУ пошли в начале июня.
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления, передает телеканал 360. При этом США заявили, что предоставили Украине все необходимое для контрнаступления.
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