Резников: контрнаступление ВСУ отстает от графика из-за нехватки оружия

25 июля 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

У ВСУ не хватает боеприпасов. заявил Резников Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запланированное Украиной наступление отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Контрнаступление идет медленнее, чем предполагалось. Среди причин является нехватка боеприпасов и систем противовоздушной обороны», — сообщил Резников в интервью CNN . При этом он отметил, что не переживает из-за отставания ВСУ от графика. Резников назвал ошибочным мнение, что наступление должно быть быстрым, так как боевые действия — не компьютерная игра. Контрнаступление ВСУ анонсировал президент Украины Владимир Зеленский зимой 2023 года. По его словам, активные боевые действия со стороны Украины должны были начаться весной. Однако в наступление ВСУ пошли в начале июня. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления, передает телеканал 360. При этом США заявили, что предоставили Украине все необходимое для контрнаступления.

Запланированное Украиной наступление отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Контрнаступление идет медленнее, чем предполагалось. Среди причин является нехватка боеприпасов и систем противовоздушной обороны», — сообщил Резников в интервью CNN. При этом он отметил, что не переживает из-за отставания ВСУ от графика. Резников назвал ошибочным мнение, что наступление должно быть быстрым, так как боевые действия — не компьютерная игра. Контрнаступление ВСУ анонсировал президент Украины Владимир Зеленский зимой 2023 года. По его словам, активные боевые действия со стороны Украины должны были начаться весной. Однако в наступление ВСУ пошли в начале июня. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления, передает телеканал 360. При этом США заявили, что предоставили Украине все необходимое для контрнаступления.