24 июля 2023

Резников: контрнаступление ВСУ отстает от графика из-за нехватки оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, stock
У ВСУ не хватает боеприпасов. заявил Резников Фото:
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Запланированное Украиной наступление отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Контрнаступление идет медленнее, чем предполагалось. Среди причин является нехватка боеприпасов и систем противовоздушной обороны», — сообщил Резников в интервью CNN.

При этом он отметил, что не переживает из-за отставания ВСУ от графика. Резников назвал ошибочным мнение, что наступление должно быть быстрым, так как боевые действия — не компьютерная игра.

Контрнаступление ВСУ анонсировал президент Украины Владимир Зеленский зимой 2023 года. По его словам, активные боевые действия со стороны Украины должны были начаться весной. Однако в наступление ВСУ пошли в начале июня.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления, передает телеканал 360. При этом США заявили, что предоставили Украине все необходимое для контрнаступления.

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Запланированное Украиной наступление отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Контрнаступление идет медленнее, чем предполагалось. Среди причин является нехватка боеприпасов и систем противовоздушной обороны», — сообщил Резников в интервью CNN. При этом он отметил, что не переживает из-за отставания ВСУ от графика. Резников назвал ошибочным мнение, что наступление должно быть быстрым, так как боевые действия — не компьютерная игра. Контрнаступление ВСУ анонсировал президент Украины Владимир Зеленский зимой 2023 года. По его словам, активные боевые действия со стороны Украины должны были начаться весной. Однако в наступление ВСУ пошли в начале июня. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления, передает телеканал 360. При этом США заявили, что предоставили Украине все необходимое для контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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