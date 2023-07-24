«Мечел» выставил на продажу четыре базы отдыха на челябинских озерах

«Мечел» продает непрофильные активы в Челябинской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Мечел» выставила на продажу четыре базы отдыха, расположенные в Челябинской области. За недвижимость на озерах Калды, Касарги и Малое Миассовое предприятие рассчитывает выручить от 6,5 до 21 миллиона рублей.

«База отдыха „Калды“ на берегу озера Калды в Сосновском районе, в 54 километрах от Челябинска. Площадь земельного участка — 16 гектаров, находится в аренде. Цена — 21 миллион рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что на базе расположены 220 летних домиков, баня, столовая, кинобудка, водонапорная башня и другие объекты инфраструктуры. Еще одна база на озере Калды — «Березовая роща» — продается за 7,5 миллиона рублей. Это цена за 28 летних домиков, столовую и земельный участок 2 гектара. За базу отдыха «Миассовое» в Аргаяшском районе компания просит 13 миллионов рублей.

Земельные участки общей площадью 5 гектаров находятся в долгосрочной аренде до 2061 года. На базе есть 25 домиков, электричество и водоснабжение. Четвертая база отдыха находятся на озере Касарги. Она выставлена за 6,1 миллиона рублей. В состав базы входят 13 летних домиков, которые требуют ремонта, а также земельный участок 0,8 гектара, находящийся в долгосрочной аренде.

«Мечел» периодически пытается продать свои базы отдыха с 2011 года. В пресс-службе компании поясняли, что у предприятия нет потребности в таком количестве мест отдыха для сотрудников. Часть баз сдается в аренду, остальные пустуют, писал портал 74.ru. На сайте «Мечела» базы также выставлены на продажу как непрофильная недвижимость.