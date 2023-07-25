Глава управления Росгвардии назвал Курган одним из лучших городов

Причины, по которым Курган понравился начальнику управления Росгвардии Охрименко

Курганский силовик похвалил город, в который недавно приехал на службу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник местного управления Росгвардии Олег Охрименко назвал Курган одним из лучших городов, в котором он бывал. Об этом силовик рассказал в телеинтервью.

«В Кургане меня все устраивает. Я много городов видел, но Курган — один из лучших городов, которые я посетил», — сообщил Охрименко в эфире КГТРК. Такое впечатление у главы силового управления сложилось за восемь месяцев службы в Кургане.

Среди плюсов Кургана Охрименко назвал динамичное развитие города и наличие рабочих промышленных предприятий. Также главе теруправления Росгвардии нравится местное население. «Люди приветливые и спокойные», — отозвался о курганцах Охрименко.

Ранее URA.RU сообщало, что глава курганской Росгвардии назвал число награжденных спецназовцев. По словам силовика, награды за участие в СВО получили 90 курганских бойцов.