Глава управления Росгвардии назвал Курган одним из лучших городов

Причины, по которым Курган понравился начальнику управления Росгвардии Охрименко
© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический фестиваль. День сырка. Курган, цпкио, дождь, праздник
Курганский силовик похвалил город, в который недавно приехал на службу Фото:

Начальник местного управления Росгвардии Олег Охрименко назвал Курган одним из лучших городов, в котором он бывал. Об этом силовик рассказал в телеинтервью.

«В Кургане меня все устраивает. Я много городов видел, но Курган — один из лучших городов, которые я посетил», — сообщил Охрименко в эфире КГТРК. Такое впечатление у главы силового управления сложилось за восемь месяцев службы в Кургане.

Среди плюсов Кургана Охрименко назвал динамичное развитие города и наличие рабочих промышленных предприятий. Также главе теруправления Росгвардии нравится местное население. «Люди приветливые и спокойные», — отозвался о курганцах Охрименко.

Ранее URA.RU сообщало, что глава курганской Росгвардии назвал число награжденных спецназовцев. По словам силовика, награды за участие в СВО получили 90 курганских бойцов.

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Начальник местного управления Росгвардии Олег Охрименко назвал Курган одним из лучших городов, в котором он бывал. Об этом силовик рассказал в телеинтервью. «В Кургане меня все устраивает. Я много городов видел, но Курган — один из лучших городов, которые я посетил», — сообщил Охрименко в эфире КГТРК. Такое впечатление у главы силового управления сложилось за восемь месяцев службы в Кургане. Среди плюсов Кургана Охрименко назвал динамичное развитие города и наличие рабочих промышленных предприятий. Также главе теруправления Росгвардии нравится местное население. «Люди приветливые и спокойные», — отозвался о курганцах Охрименко. Ранее URA.RU сообщало, что глава курганской Росгвардии назвал число награжденных спецназовцев. По словам силовика, награды за участие в СВО получили 90 курганских бойцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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