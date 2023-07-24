Десятки курганских спецназовцев получили награды за участие в СВО

Награды за участие в СВО получили 90 курганских спецназовцев Росгвардии Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бойцы специальных подразделений курганского управления Росгвардии получили госнаграды за участие в военных действиях. Таковых насчитывается 90 человек, сообщил глава управления Олег Охрименко в телевизионном интервью.

«На сегодняшний день с начала проведения специальной военной операции 90 спецназовцев награждены государственными наградами», — сообщил глава управления Росгвардии в беседе курганской ГТРК. Также сотрудники спецназа получили ведомственные знаки отличия.

Полковник Охрименко отметил, что значительная часть личного состава спецподразделений находится в зоне спецоперации. Людей готовят при помощи боевого слаживания, и лишь после этого отправляют в зону СВО. Такая ротация происходит несколько раз в год.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин наградил двух курганских росгвардейцев. Сотрудники отряда СОБР «Мангуст» получили медали за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность.