24 июля 2023

Десятки курганских спецназовцев получили награды за участие в СВО

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Награды за участие в СВО получили 90 курганских спецназовцев Росгвардии Фото:

Бойцы специальных подразделений курганского управления Росгвардии получили госнаграды за участие в военных действиях. Таковых насчитывается 90 человек, сообщил глава управления Олег Охрименко в телевизионном интервью.

«На сегодняшний день с начала проведения специальной военной операции 90 спецназовцев награждены государственными наградами», — сообщил глава управления Росгвардии в беседе курганской ГТРК. Также сотрудники спецназа получили ведомственные знаки отличия.

Полковник Охрименко отметил, что значительная часть личного состава спецподразделений находится в зоне спецоперации. Людей готовят при помощи боевого слаживания, и лишь после этого отправляют в зону СВО. Такая ротация происходит несколько раз в год.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин наградил двух курганских росгвардейцев. Сотрудники отряда СОБР «Мангуст» получили медали за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность.

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Бойцы специальных подразделений курганского управления Росгвардии получили госнаграды за участие в военных действиях. Таковых насчитывается 90 человек, сообщил глава управления Олег Охрименко в телевизионном интервью. «На сегодняшний день с начала проведения специальной военной операции 90 спецназовцев награждены государственными наградами», — сообщил глава управления Росгвардии в беседе курганской ГТРК. Также сотрудники спецназа получили ведомственные знаки отличия. Полковник Охрименко отметил, что значительная часть личного состава спецподразделений находится в зоне спецоперации. Людей готовят при помощи боевого слаживания, и лишь после этого отправляют в зону СВО. Такая ротация происходит несколько раз в год. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин наградил двух курганских росгвардейцев. Сотрудники отряда СОБР «Мангуст» получили медали за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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