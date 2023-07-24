В Пермском крае начался прием заявок на электронное голосование

25 июля 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

О желании голосовать дистанционно надо уведомить Госуслуги Фото: Денис Моргунов © URA.RU На выборах, которые пройдут в ряде муниципалитетов Пермского края в сентябре, проголосовать можно будет дистанционно. Для этого нужно подать заявление на портале «Госуслуги». Прием заявок уже открыт, сообщили в избирательной комиссии Прикамья. «Начался прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах в Прикамье. Заявку на участие в дистанционном электронном голосовании можно подать через подтвержденную учетную запись в личном кабинете портала „Госуслуги“ в разделе „Выборы“», — сообщает telegram-канал избиркома. Подача заявлений продлится до 5 сентября. Проголосовать дистанционно смогут более 200 тысяч избирателей. Выборы в местные думы пройдут в Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Оханске, Чайковском и Чусовом. Довыборы также пройдут в думу Перми и заксобрание края.

На выборах, которые пройдут в ряде муниципалитетов Пермского края в сентябре, проголосовать можно будет дистанционно. Для этого нужно подать заявление на портале «Госуслуги». Прием заявок уже открыт, сообщили в избирательной комиссии Прикамья. «Начался прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах в Прикамье. Заявку на участие в дистанционном электронном голосовании можно подать через подтвержденную учетную запись в личном кабинете портала „Госуслуги“ в разделе „Выборы“», — сообщает telegram-канал избиркома. Подача заявлений продлится до 5 сентября. Проголосовать дистанционно смогут более 200 тысяч избирателей. Выборы в местные думы пройдут в Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Оханске, Чайковском и Чусовом. Довыборы также пройдут в думу Перми и заксобрание края.