24 июля 2023

В Пермском крае начался прием заявок на электронное голосование

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Госуслуги. Тюмень, госуслуги, паспорт
О желании голосовать дистанционно надо уведомить Госуслуги Фото:

На выборах, которые пройдут в ряде муниципалитетов Пермского края в сентябре, проголосовать можно будет дистанционно. Для этого нужно подать заявление на портале «Госуслуги». Прием заявок уже открыт, сообщили в избирательной комиссии Прикамья.

«Начался прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах в Прикамье. Заявку на участие в дистанционном электронном голосовании можно подать через подтвержденную учетную запись в личном кабинете портала „Госуслуги“ в разделе „Выборы“», — сообщает telegram-канал избиркома.

Подача заявлений продлится до 5 сентября. Проголосовать дистанционно смогут более 200 тысяч избирателей. Выборы в местные думы пройдут в Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Оханске, Чайковском и Чусовом. Довыборы также пройдут в думу Перми и заксобрание края.

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На выборах, которые пройдут в ряде муниципалитетов Пермского края в сентябре, проголосовать можно будет дистанционно. Для этого нужно подать заявление на портале «Госуслуги». Прием заявок уже открыт, сообщили в избирательной комиссии Прикамья. «Начался прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах в Прикамье. Заявку на участие в дистанционном электронном голосовании можно подать через подтвержденную учетную запись в личном кабинете портала „Госуслуги“ в разделе „Выборы“», — сообщает telegram-канал избиркома. Подача заявлений продлится до 5 сентября. Проголосовать дистанционно смогут более 200 тысяч избирателей. Выборы в местные думы пройдут в Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Оханске, Чайковском и Чусовом. Довыборы также пройдут в думу Перми и заксобрание края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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