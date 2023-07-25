Кремль: Запад пытался поссорить Россию и Африку

Запад предпринимал попытки отговорить страны Африки от партнерства с Россией, заявил Дмитрий Песков
Западные страны осуществляли давление на страны Африки, чтобы не допустить их сближения с Россией. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению как со стороны США и французского посольства, так и со стороны других западных представительств, которые пытаются внести свою лепту для препятствия проведению совместного саммита с Россией», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Саммит БРИКС пройдет в августе.
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