Кремль: Запад пытался поссорить Россию и Африку

25 июля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Запад предпринимал попытки отговорить страны Африки от партнерства с Россией, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны осуществляли давление на страны Африки, чтобы не допустить их сближения с Россией. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению как со стороны США и французского посольства, так и со стороны других западных представительств, которые пытаются внести свою лепту для препятствия проведению совместного саммита с Россией», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Саммит БРИКС пройдет в августе.

Западные страны осуществляли давление на страны Африки, чтобы не допустить их сближения с Россией. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению как со стороны США и французского посольства, так и со стороны других западных представительств, которые пытаются внести свою лепту для препятствия проведению совместного саммита с Россией», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Саммит БРИКС пройдет в августе.