Кремль: Запад пытался поссорить Россию и Африку

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Запад предпринимал попытки отговорить страны Африки от партнерства с Россией, заявил Дмитрий Песков Фото:

Западные страны осуществляли давление на страны Африки, чтобы не допустить их сближения с Россией. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению как со стороны США и французского посольства, так и со стороны других западных представительств, которые пытаются внести свою лепту для препятствия проведению совместного саммита с Россией», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Саммит БРИКС пройдет в августе.

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Западные страны осуществляли давление на страны Африки, чтобы не допустить их сближения с Россией. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению как со стороны США и французского посольства, так и со стороны других западных представительств, которые пытаются внести свою лепту для препятствия проведению совместного саммита с Россией», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Саммит БРИКС пройдет в августе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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