Депутат курганской гордумы Сидоров просит губернатора Шумкова разрешить пикет

Депутат гордумы Яков Сидоров хочет провести пикет погорельцев, которые лишились своих домов Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров просит у губернатора Вадима Шумкова разрешение на проведение демонстративной акции погорельцев, которые лишились своих домов в курганском микрорайоне Смолино. Об этом депутат заявил во время прямой трансляции на личной странице в соцсети «ВКонтакте» в окружении самих пострадавших.

«Вадим Михайлович, почему у нас разрешены фестивали на тысячи человек, но действуют запреты даже на одиночные пикеты. Разрешите людям, которые оказались брошенными на произвол судьбы, собраться и сказать вам правду», — заявил депутат. Как возможный вариант локации для проведения пикета, Сидоров назвал кинотеатр «Россия», который находится возле зданий курганской мэрии и областного правительства.

Почти всем находящимся на трансляции погорельцам, с их слов, были выданы жилищные сертификаты на сумму в 500 тысяч рублей. Жители сгоревшего поселка посчитали эту сумму несправедливой и недостаточной для приобретения жилья. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. На момент написания новости, ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что Сидоров планировал организовать протестный флешмоб в виде написания массовых жалоб президенту РФ по поводу единовременных выплат погорельцам из Курганской области. В микрорайоне Смолино 7 мая в масштабном пожаре сгорели сотни домов, также были погибшие.