Курганский депутат заявил, что готовит акцию протеста в виде флешмоба

06 июля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Депутат заявил, что организует флешмоб в виде написания жалоб президенту РФ по поводу выплат курганским погорельцам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Депутат гордумы Яков Сидоров заявил, что организует протестный флешмоб в виде написания массовых жалоб президенту РФ по поводу единовременных выплат погорельцам из Курганской области. Об этом депутат заявил во время прямой трансляции на личной странице «ВКонтакте». «Собираем все материалы людей, кому отказали в выплатах, и призовем всю Курганскую область написать президенту РФ. Бой только начинается», — заявил Сидоров. Также он сравнил выплаты курганцам с пострадавшими от пожаров жителей из Тюмени, отметив разницу в сумме и условиях положенной компенсации. К примеру, он отметил, что «за сгоревшую баню тюменцы получают больше, чем курганцы за дом». Во время прямой трансляции у Сидорова погорельцы из микрорайона Смолино рассказали свои истории. В частности, одна из жительниц микрорайона рассказала, что в мае у нее сгорел дом, где она проживала с тремя детьми. Погорельцы получили по 10 тысяч рублей на каждого и сертификат на приобретение жилья в 500 тысяч рублей. Так как у нее имеется в собственности комната площадью 13 кв.м, она не сможет получить компенсацию на большую сумму. Масштабные пожары в Курганской области случились 27 апреля и 7 мая. В огне погиб 21 человек, сгорело более 5000 домов и строений. Почти сразу власти организовали выплаты в виде матпомощи по 10 000 рублей на каждого пострадавшего, и по 50 000 за сгоревшие автомобили. К 12 июня все погорельцы, которые имели право на жилищные сертификаты, получили их. Ранее власти сообщали, что правительство выдало погорельцам из Смолино сертификат в размере 2,3 млн рублей. Также пострадавшие от пожаров получают жилье из маневренного жилого фонда Кургана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Яков Сидоров заявил, что организует протестный флешмоб в виде написания массовых жалоб президенту РФ по поводу единовременных выплат погорельцам из Курганской области. Об этом депутат заявил во время прямой трансляции на личной странице «ВКонтакте». «Собираем все материалы людей, кому отказали в выплатах, и призовем всю Курганскую область написать президенту РФ. Бой только начинается», — заявил Сидоров. Также он сравнил выплаты курганцам с пострадавшими от пожаров жителей из Тюмени, отметив разницу в сумме и условиях положенной компенсации. К примеру, он отметил, что «за сгоревшую баню тюменцы получают больше, чем курганцы за дом». Во время прямой трансляции у Сидорова погорельцы из микрорайона Смолино рассказали свои истории. В частности, одна из жительниц микрорайона рассказала, что в мае у нее сгорел дом, где она проживала с тремя детьми. Погорельцы получили по 10 тысяч рублей на каждого и сертификат на приобретение жилья в 500 тысяч рублей. Так как у нее имеется в собственности комната площадью 13 кв.м, она не сможет получить компенсацию на большую сумму. Масштабные пожары в Курганской области случились 27 апреля и 7 мая. В огне погиб 21 человек, сгорело более 5000 домов и строений. Почти сразу власти организовали выплаты в виде матпомощи по 10 000 рублей на каждого пострадавшего, и по 50 000 за сгоревшие автомобили. К 12 июня все погорельцы, которые имели право на жилищные сертификаты, получили их. Ранее власти сообщали, что правительство выдало погорельцам из Смолино сертификат в размере 2,3 млн рублей. Также пострадавшие от пожаров получают жилье из маневренного жилого фонда Кургана.