Пропавшего без вести магнитогорца нашли мертвым

Мужчину искали несколько дней Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Магнитогорске пропавшего без вести местного жителя нашли мертвым. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина наложил на себя руки.

«Мужчину искали несколько дней. Его тело было найдено возле одного из жилых домов. Характер травм говорит о самоубийстве», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 43 года. Сейчас специалисты выясняют обстоятельство суицида.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.