Пропавшего без вести магнитогорца нашли мертвым

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
Мужчину искали несколько дней Фото:

В Магнитогорске пропавшего без вести местного жителя нашли мертвым. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина наложил на себя руки.

«Мужчину искали несколько дней. Его тело было найдено возле одного из жилых домов. Характер травм говорит о самоубийстве», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 43 года. Сейчас специалисты выясняют обстоятельство суицида.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Магнитогорске пропавшего без вести местного жителя нашли мертвым. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина наложил на себя руки. «Мужчину искали несколько дней. Его тело было найдено возле одного из жилых домов. Характер травм говорит о самоубийстве», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 43 года. Сейчас специалисты выясняют обстоятельство суицида. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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