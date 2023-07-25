Пропавшего без вести магнитогорца нашли мертвым

Мужчину искали несколько дней
В Магнитогорске пропавшего без вести местного жителя нашли мертвым. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина наложил на себя руки.
«Мужчину искали несколько дней. Его тело было найдено возле одного из жилых домов. Характер травм говорит о самоубийстве», — рассказал источник.
По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 43 года. Сейчас специалисты выясняют обстоятельство суицида.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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