Картаполов рассказал про призыв россиян старше 28 лет с военным билетом

Андрей Картаполов объяснил, как поступят с россиянами старше 27 лет при принятии поправокФото: Пресс-служба Государственной Думы
С вступлением в силу поправок о повышении призывного возраста вопрос о судьбе граждан, которым исполнилось 28 лет после 1 января 2024 года, обладающими военными билетами, будет решаться в индивидуальном порядке. Об этом URA.RU сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«С каждым надо будет разбираться в индивидуальном порядке. Это касается тех, кому 28 лет исполнилось после 1 января 2024 года», — сказал Андрей Картаполов.
Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года призывной возраст в РФ составит от 18 до 30 лет без переходного периода. Соответствующие поправки внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».
С вступлением в силу поправок о повышении призывного возраста вопрос о судьбе граждан, которым исполнилось 28 лет после 1 января 2024 года, обладающими военными билетами, будет решаться в индивидуальном порядке. Об этом URA.RU сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «С каждым надо будет разбираться в индивидуальном порядке. Это касается тех, кому 28 лет исполнилось после 1 января 2024 года», — сказал Андрей Картаполов. Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года призывной возраст в РФ составит от 18 до 30 лет без переходного периода. Соответствующие поправки внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».