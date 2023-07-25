Картаполов рассказал про призыв россиян старше 28 лет с военным билетом

Картаполов: вопрос о россиянах старше 28 лет с военным билетом будет решаться индивидуально
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Андрей Картаполов объяснил, как поступят с россиянами старше 27 лет при принятии поправок Фото:

С вступлением в силу поправок о повышении призывного возраста вопрос о судьбе граждан, которым исполнилось 28 лет после 1 января 2024 года, обладающими военными билетами, будет решаться в индивидуальном порядке. Об этом URA.RU сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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«С каждым надо будет разбираться в индивидуальном порядке. Это касается тех, кому 28 лет исполнилось после 1 января 2024 года», — сказал Андрей Картаполов.

Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года призывной возраст в РФ составит от 18 до 30 лет без переходного периода. Соответствующие поправки внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».

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С вступлением в силу поправок о повышении призывного возраста вопрос о судьбе граждан, которым исполнилось 28 лет после 1 января 2024 года, обладающими военными билетами, будет решаться в индивидуальном порядке. Об этом URA.RU сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «С каждым надо будет разбираться в индивидуальном порядке. Это касается тех, кому 28 лет исполнилось после 1 января 2024 года», — сказал Андрей Картаполов. Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года призывной возраст в РФ составит от 18 до 30 лет без переходного периода. Соответствующие поправки внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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