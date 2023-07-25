Призывной возраст в России составит с 18 до 30 лет

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Новый призывной возраст будет введен без переходного периода Фото:

С 1 января 2024 года призывной возраст составит 18-30 лет без переходного периода. Об этом стало известно из внесенных поправок в законопроект Госдумы.

«Призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет. Изменения вводятся без переходного периода», — говорится в тексте поправок. Месяц назад Госдума одобрила в первом чтении проект о повышении призывного возраста до 21 года. Но позже нижнюю планку решили оставить прежней.

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С 1 января 2024 года призывной возраст составит 18-30 лет без переходного периода. Об этом стало известно из внесенных поправок в законопроект Госдумы. «Призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет. Изменения вводятся без переходного периода», — говорится в тексте поправок. Месяц назад Госдума одобрила в первом чтении проект о повышении призывного возраста до 21 года. Но позже нижнюю планку решили оставить прежней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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