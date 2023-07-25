Призывной возраст в России составит с 18 до 30 лет

25 июля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Новый призывной возраст будет введен без переходного периода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 января 2024 года призывной возраст составит 18-30 лет без переходного периода. Об этом стало известно из внесенных поправок в законопроект Госдумы. «Призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет. Изменения вводятся без переходного периода», — говорится в тексте поправок. Месяц назад Госдума одобрила в первом чтении проект о повышении призывного возраста до 21 года. Но позже нижнюю планку решили оставить прежней.

С 1 января 2024 года призывной возраст составит 18-30 лет без переходного периода. Об этом стало известно из внесенных поправок в законопроект Госдумы. «Призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет. Изменения вводятся без переходного периода», — говорится в тексте поправок. Месяц назад Госдума одобрила в первом чтении проект о повышении призывного возраста до 21 года. Но позже нижнюю планку решили оставить прежней.