Призывной возраст в России составит с 18 до 30 лет

Новый призывной возраст будет введен без переходного периода
С 1 января 2024 года призывной возраст составит 18-30 лет без переходного периода. Об этом стало известно из внесенных поправок в законопроект Госдумы.
«Призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет. Изменения вводятся без переходного периода», — говорится в тексте поправок. Месяц назад Госдума одобрила в первом чтении проект о повышении призывного возраста до 21 года. Но позже нижнюю планку решили оставить прежней.
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