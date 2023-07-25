Политолог Макеева назвала главных кандидатов на выход из Евросоюза

Политолог Макеева: Франция, Германия, Польша и Венгрия могут покинуть ЕС

26 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

У Евросоюза снижается влияние на континенте Фото: Официальный сайт Европарламента Франция, Германия, Польша и Венгрия могут задумываться о выходе из Евросоюза (ЕС). Об этом в разговоре с URA.RU заявила заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева. «Гипотетически может начать задумываться о выходе из ЕС Франция. В какой-то момент может начать задумываться Польша. Но это только в том случае, если Россия берет Украину под полный военно-политический контроль и начинает вставать вопрос о статусе Польши. Может встать вопрос у Германии, потому что она сама по себе является мощным государством. Ей вроде бы Евросоюз ни к чему. От членства в ЕС у нее больше издержек, чем каких-то плюсов. Венгрия может покинуть ЕС в ближайшие два года», — сказала Наталья Макеева. По словам политолога, Евросоюз отнимает суверенитет у стран, находящихся в нем. «Надо понимать, что Евросоюз не есть нечто суверенное, не есть нечто противоположное коллективному Западу, во главе которого стоят США. Британия тоже является важным актором. Надо понимать, что англосаксы есть нечто единое. Нельзя говорить об англосаксонских элитах, американских, британских отдельно. Евросоюз совершенно не суверенное образование. Марионеточная структура, глобалистский проект», — отметила собеседница агентства. Ранее экс-глава Центробанка Венгрии Андраш Симор заявил, что его страна приближается к возможному выходу из Евросоюза. По его словам, если в прошлом году подобная вероятность была 10%, то сейчас — 20-30%. В 2020 году ЕС покинула Великобритания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Франция, Германия, Польша и Венгрия могут задумываться о выходе из Евросоюза (ЕС). Об этом в разговоре с URA.RU заявила заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева. «Гипотетически может начать задумываться о выходе из ЕС Франция. В какой-то момент может начать задумываться Польша. Но это только в том случае, если Россия берет Украину под полный военно-политический контроль и начинает вставать вопрос о статусе Польши. Может встать вопрос у Германии, потому что она сама по себе является мощным государством. Ей вроде бы Евросоюз ни к чему. От членства в ЕС у нее больше издержек, чем каких-то плюсов. Венгрия может покинуть ЕС в ближайшие два года», — сказала Наталья Макеева. По словам политолога, Евросоюз отнимает суверенитет у стран, находящихся в нем. «Надо понимать, что Евросоюз не есть нечто суверенное, не есть нечто противоположное коллективному Западу, во главе которого стоят США. Британия тоже является важным актором. Надо понимать, что англосаксы есть нечто единое. Нельзя говорить об англосаксонских элитах, американских, британских отдельно. Евросоюз совершенно не суверенное образование. Марионеточная структура, глобалистский проект», — отметила собеседница агентства. Ранее экс-глава Центробанка Венгрии Андраш Симор заявил, что его страна приближается к возможному выходу из Евросоюза. По его словам, если в прошлом году подобная вероятность была 10%, то сейчас — 20-30%. В 2020 году ЕС покинула Великобритания.