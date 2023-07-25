Российские войска освободили Сергеевку на краснолиманском направлении

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, огонь, мста-с, выстрел, артиллерия
Армия России освободила Сергеевку, сообщили в Минобороны России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы освободили населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга.

«Освобожден населенный пункт Сергеевка», — передает Минобороны России в своем telegram-канале. Отмечается, что в наступательной операции участвовали военные из 15-й мотострелковой бригады. Таким образом армия России на этом направлении продвинулась на четыре километра по фронту и на два — в глубину.

Также за сутки российские силы отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Было уничтожено 139 вражеских солдат. К тому же была пресечена деятельность одной диверсионной группы.

Днем ранее ВСУ организовали переброску бойцов с тыла на краснолиманское направление. Группе было поручено отбить позиции российских подразделений. После этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что отряды ВСУ активизировались на краснолиманском направлении, передает RT.

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Российские силы освободили населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «Освобожден населенный пункт Сергеевка», — передает Минобороны России в своем telegram-канале. Отмечается, что в наступательной операции участвовали военные из 15-й мотострелковой бригады. Таким образом армия России на этом направлении продвинулась на четыре километра по фронту и на два — в глубину. Также за сутки российские силы отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Было уничтожено 139 вражеских солдат. К тому же была пресечена деятельность одной диверсионной группы. Днем ранее ВСУ организовали переброску бойцов с тыла на краснолиманское направление. Группе было поручено отбить позиции российских подразделений. После этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что отряды ВСУ активизировались на краснолиманском направлении, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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