Российские войска освободили Сергеевку на краснолиманском направлении

Российские силы освободили населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга.
«Освобожден населенный пункт Сергеевка», — передает Минобороны России в своем telegram-канале. Отмечается, что в наступательной операции участвовали военные из 15-й мотострелковой бригады. Таким образом армия России на этом направлении продвинулась на четыре километра по фронту и на два — в глубину.
Также за сутки российские силы отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Было уничтожено 139 вражеских солдат. К тому же была пресечена деятельность одной диверсионной группы.
Днем ранее ВСУ организовали переброску бойцов с тыла на краснолиманское направление. Группе было поручено отбить позиции российских подразделений. После этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что отряды ВСУ активизировались на краснолиманском направлении, передает RT.
Российские силы освободили населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «Освобожден населенный пункт Сергеевка», — передает Минобороны России в своем telegram-канале. Отмечается, что в наступательной операции участвовали военные из 15-й мотострелковой бригады. Таким образом армия России на этом направлении продвинулась на четыре километра по фронту и на два — в глубину. Также за сутки российские силы отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Было уничтожено 139 вражеских солдат. К тому же была пресечена деятельность одной диверсионной группы. Днем ранее ВСУ организовали переброску бойцов с тыла на краснолиманское направление. Группе было поручено отбить позиции российских подразделений. После этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что отряды ВСУ активизировались на краснолиманском направлении, передает RT.