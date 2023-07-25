Российские войска освободили Сергеевку на краснолиманском направлении

25 июля 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Армия России освободила Сергеевку, сообщили в Минобороны России Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы освободили населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «Освобожден населенный пункт Сергеевка», — передает Минобороны России в своем telegram-канале . Отмечается, что в наступательной операции участвовали военные из 15-й мотострелковой бригады. Таким образом армия России на этом направлении продвинулась на четыре километра по фронту и на два — в глубину. Также за сутки российские силы отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Было уничтожено 139 вражеских солдат. К тому же была пресечена деятельность одной диверсионной группы. Днем ранее ВСУ организовали переброску бойцов с тыла на краснолиманское направление. Группе было поручено отбить позиции российских подразделений. После этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что отряды ВСУ активизировались на краснолиманском направлении, передает RT.

Российские силы освободили населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «Освобожден населенный пункт Сергеевка», — передает Минобороны России в своем telegram-канале. Отмечается, что в наступательной операции участвовали военные из 15-й мотострелковой бригады. Таким образом армия России на этом направлении продвинулась на четыре километра по фронту и на два — в глубину. Также за сутки российские силы отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Было уничтожено 139 вражеских солдат. К тому же была пресечена деятельность одной диверсионной группы. Днем ранее ВСУ организовали переброску бойцов с тыла на краснолиманское направление. Группе было поручено отбить позиции российских подразделений. После этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что отряды ВСУ активизировались на краснолиманском направлении, передает RT.