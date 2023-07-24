ВСУ организовали переброску бойцов с тыла на краснолиманское направление

ВСУ перебрасывают дополнительные силы на краснолиманское направление, заявил Виталий Серый Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Солдат ВСУ, базирующихся в тыловом районе на одном из участков в Донбассе, который находится под контролем Украины, направляют на штурм позиций вдоль линии соприкосновения на краснолиманском направлении. Об этом рассказал пленный военнослужащий 63-й бригады ВС Украины Виталий Серый.

«Украинских солдат, которые базируются в тыловом районе в Донбассе, контролируемом Киевом, перебрасывают для штурма позиций вдоль линии соприкосновения на краснолиманском направлении», — передает слова Серого РИА Новости. Он уточнил, что их группе поручили отбить позиции, занятые российскими бойцами, хотя у них не было опыта штурмовых действий.

При попытке продвигаться к точке спешивания, их обстреляли минометами, и лишь некоторым удалось перебежать в ближайший блиндаж. Солдат также отметил, что при запросе поддержки артиллерии командование отказало. В тот момент российская армия проводила наступление на данном участке, заключил военнопленный.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины предприняли 13 попыток вернуть потерянные позиции на сватовском и краснолиманском направлениях. Однако все попытки завершились неудачей, и более 40 военнослужащих были взяты в плен. Российские военные продолжают выполнение задач, поставленных перед ними в рамках специальной военной операции. Существуют сообщения о существенном усилении российской армии на краснолиманском направлении, передает «Утро.ру».