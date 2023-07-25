25 июля 2023
24 июля 2023

Губернатор Артюхов выполнил просьбу жителей Нового Уренгоя

По поручению Артюхова в колледже Нового Уренгоя стало больше мест на спортивные специальности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , спортзал, спортивный инвентарь, козел
В этом году открыто 25 бюджетных мест на специальность «Спорт» Фото:

По поручению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в многопрофильном колледже Нового Уренгоя стало больше мест на специальность «Физическая культура». Пресс-служба окружного правительства сообщает, что с такой просьбой к главе округа обратились жители муниципалитета в прошлом году во время «Честного маршрута».

«По поручению Дмитрия Артюхова в 2023 году Ямальский многопрофильный колледж начал прием на новую специальность „Спорт“. Набор теперь станет ежегодным, ранее абитуриентов набирали раз в два года. Об этом губернатора попросили жители Нового Уренгоя во время „Честного маршрута“ в прошлом году», — сообщается на сайте правительства ЯНАО. Уточняется, что в этом году открыто 25 бюджетных мест по очной форме обучения.

В правительстве проинформировали, что приемная компания продлится до конца августа. В этом году ямальские колледжи рассчитывают принять более двух тысяч студентов на 40 направлений.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По поручению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в многопрофильном колледже Нового Уренгоя стало больше мест на специальность «Физическая культура». Пресс-служба окружного правительства сообщает, что с такой просьбой к главе округа обратились жители муниципалитета в прошлом году во время «Честного маршрута». «По поручению Дмитрия Артюхова в 2023 году Ямальский многопрофильный колледж начал прием на новую специальность „Спорт“. Набор теперь станет ежегодным, ранее абитуриентов набирали раз в два года. Об этом губернатора попросили жители Нового Уренгоя во время „Честного маршрута“ в прошлом году», — сообщается на сайте правительства ЯНАО. Уточняется, что в этом году открыто 25 бюджетных мест по очной форме обучения. В правительстве проинформировали, что приемная компания продлится до конца августа. В этом году ямальские колледжи рассчитывают принять более двух тысяч студентов на 40 направлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...