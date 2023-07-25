Губернатор Артюхов выполнил просьбу жителей Нового Уренгоя

По поручению Артюхова в колледже Нового Уренгоя стало больше мест на спортивные специальности

26 июля 2023 в 06:11 Размер текста - 17 +

В этом году открыто 25 бюджетных мест на специальность «Спорт» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По поручению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в многопрофильном колледже Нового Уренгоя стало больше мест на специальность «Физическая культура». Пресс-служба окружного правительства сообщает, что с такой просьбой к главе округа обратились жители муниципалитета в прошлом году во время «Честного маршрута». «По поручению Дмитрия Артюхова в 2023 году Ямальский многопрофильный колледж начал прием на новую специальность „Спорт“. Набор теперь станет ежегодным, ранее абитуриентов набирали раз в два года. Об этом губернатора попросили жители Нового Уренгоя во время „Честного маршрута“ в прошлом году», — сообщается на сайте правительства ЯНАО. Уточняется, что в этом году открыто 25 бюджетных мест по очной форме обучения. В правительстве проинформировали, что приемная компания продлится до конца августа. В этом году ямальские колледжи рассчитывают принять более двух тысяч студентов на 40 направлений.

По поручению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в многопрофильном колледже Нового Уренгоя стало больше мест на специальность «Физическая культура». Пресс-служба окружного правительства сообщает, что с такой просьбой к главе округа обратились жители муниципалитета в прошлом году во время «Честного маршрута». «По поручению Дмитрия Артюхова в 2023 году Ямальский многопрофильный колледж начал прием на новую специальность „Спорт“. Набор теперь станет ежегодным, ранее абитуриентов набирали раз в два года. Об этом губернатора попросили жители Нового Уренгоя во время „Честного маршрута“ в прошлом году», — сообщается на сайте правительства ЯНАО. Уточняется, что в этом году открыто 25 бюджетных мест по очной форме обучения. В правительстве проинформировали, что приемная компания продлится до конца августа. В этом году ямальские колледжи рассчитывают принять более двух тысяч студентов на 40 направлений.