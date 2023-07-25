Губернатор Артюхов выполнил просьбу жителей Нового Уренгоя

По поручению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в многопрофильном колледже Нового Уренгоя стало больше мест на специальность «Физическая культура». Пресс-служба окружного правительства сообщает, что с такой просьбой к главе округа обратились жители муниципалитета в прошлом году во время «Честного маршрута».
«По поручению Дмитрия Артюхова в 2023 году Ямальский многопрофильный колледж начал прием на новую специальность „Спорт“. Набор теперь станет ежегодным, ранее абитуриентов набирали раз в два года. Об этом губернатора попросили жители Нового Уренгоя во время „Честного маршрута“ в прошлом году», — сообщается на сайте правительства ЯНАО. Уточняется, что в этом году открыто 25 бюджетных мест по очной форме обучения.
В правительстве проинформировали, что приемная компания продлится до конца августа. В этом году ямальские колледжи рассчитывают принять более двух тысяч студентов на 40 направлений.
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