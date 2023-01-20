«Коммерсант»: Zara готовится вернуться в РФ весной под новым именем

21 января 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Zara и Bershka весной вернутся на отечественный рынок Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Испанская компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti) может вернуться на отечественный рынок. Новый владелец компании — Daher Group откроет магазины под своими брендами уже этой весной. Об этом рассказали источники в соответствующей отрасли. «Daher Group, новый владелец бизнеса испанской Inditex в России, планирует открытие первых магазинов в стране под собственными брендами весной 2023 года», — заявили источники на одежном рынке « Коммерсанту ». По их словам, бренд уже отшивает новые коллекции, разработанные при участии специалистов Inditex. Inditex объявила о приостановке работы на отечественном рынке весной 2022 года из-за проведения Россией специальной военной операции (СВО). Компания приостановила работу 502 магазинов, 86 среди которых — Zara. Вместе с Inditex о закрытии магазинов заявили бренды H&M, Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Mango. Позднее, однако, Inditex нашла возможность вернуться в Россию, передав российскую структуру третьей компании, которая не будет иметь отношения к странам, причисленным к категории недружественных.

Испанская компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti) может вернуться на отечественный рынок. Новый владелец компании — Daher Group откроет магазины под своими брендами уже этой весной. Об этом рассказали источники в соответствующей отрасли. «Daher Group, новый владелец бизнеса испанской Inditex в России, планирует открытие первых магазинов в стране под собственными брендами весной 2023 года», — заявили источники на одежном рынке «Коммерсанту». По их словам, бренд уже отшивает новые коллекции, разработанные при участии специалистов Inditex. Inditex объявила о приостановке работы на отечественном рынке весной 2022 года из-за проведения Россией специальной военной операции (СВО). Компания приостановила работу 502 магазинов, 86 среди которых — Zara. Вместе с Inditex о закрытии магазинов заявили бренды H&M, Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Mango. Позднее, однако, Inditex нашла возможность вернуться в Россию, передав российскую структуру третьей компании, которая не будет иметь отношения к странам, причисленным к категории недружественных.