25 июля 2023

Челябинец съел мухоморы и напал на медиков скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, мухомор, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу
Грибы стали причиной нестабильного состояния мужчины Фото:

В Челябинске мужчина под действием мухоморов напал на медиков скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, мужчина набросился на врачей во время госпитализации.

«Мужчине требовалась госпитализация в лечебное учреждение из-за признаков отравления психоактивными веществами. Не доезжая до больницы, прямо в машине мужчина неожиданно напал на девушку-фельдшера, нанеся удары по лицу, после чего и была нажата кнопка тревожной сигнализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

В ведомстве отметили, что прибывшие через четыре минуты бойцы задержали буйного мужчину. Он пояснил, что причиной его нестабильного состояния стали мухоморы, которые он съел ранее. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Челябинске мужчина под действием мухоморов напал на медиков скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, мужчина набросился на врачей во время госпитализации. «Мужчине требовалась госпитализация в лечебное учреждение из-за признаков отравления психоактивными веществами. Не доезжая до больницы, прямо в машине мужчина неожиданно напал на девушку-фельдшера, нанеся удары по лицу, после чего и была нажата кнопка тревожной сигнализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что прибывшие через четыре минуты бойцы задержали буйного мужчину. Он пояснил, что причиной его нестабильного состояния стали мухоморы, которые он съел ранее. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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