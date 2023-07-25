Челябинец съел мухоморы и напал на медиков скорой помощи

26 июля 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Грибы стали причиной нестабильного состояния мужчины Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске мужчина под действием мухоморов напал на медиков скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, мужчина набросился на врачей во время госпитализации. «Мужчине требовалась госпитализация в лечебное учреждение из-за признаков отравления психоактивными веществами. Не доезжая до больницы, прямо в машине мужчина неожиданно напал на девушку-фельдшера, нанеся удары по лицу, после чего и была нажата кнопка тревожной сигнализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что прибывшие через четыре минуты бойцы задержали буйного мужчину. Он пояснил, что причиной его нестабильного состояния стали мухоморы, которые он съел ранее. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В Челябинске мужчина под действием мухоморов напал на медиков скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, мужчина набросился на врачей во время госпитализации. «Мужчине требовалась госпитализация в лечебное учреждение из-за признаков отравления психоактивными веществами. Не доезжая до больницы, прямо в машине мужчина неожиданно напал на девушку-фельдшера, нанеся удары по лицу, после чего и была нажата кнопка тревожной сигнализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что прибывшие через четыре минуты бойцы задержали буйного мужчину. Он пояснил, что причиной его нестабильного состояния стали мухоморы, которые он съел ранее. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.