Климатолог Клименко предупредил об увеличении пожароопасного сезона

В ближайшие десятилетия длительность пожароопасного сезона в России вырастет на одну-три недели из-за климатических изменений. Об этом в беседе с URA.RU заявил заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики Московского энергетического института (МЭИ), профессор, климатолог Владимир Клименко.
«Изменение климата на территории России безусловно приводит к тому, что возрастают температуры, в том числе во время пожароопасного сезона. Продолжительность пожароопасного сезона возрастает. Можно указать, насколько она возрастает. Если верны наши расчеты и расчеты других специалистов в этой области, то в течение ближайших нескольких десятилетий продолжительность пожароопасного сезона в России возрастет на срок от одной до трех недель», — рассказал климатолог.
Однако 90% лесных пожаров происходят по вине человека. «90% причин лесных пожаров — это непосредственно влияние человека. Но это относится к более-менее населенным областям. Энергетика опосредованно, несомненно, влияет на динамику лесных пожаров и в России, и в мире через изменение климата. Потому что энергетика является основным поставщиком парникового газа в атмосферу, но не путем того, что от проводов какие-то возгорания происходят, я вообще про это первый раз слышу», — отметил собеседник агентства.
Ранее в беседе с URA.RU аналогичным мнением поделился член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко. По его мнению, энергетическая отрасль не имеет отношения к распространению лесных пожаров в России. Отключение электричества же в зоне близкой к горению возможно только после эвакуации населения, но на местах часто пренебрегают правилами и неоправданно перестраховываются, лишая жителей света.
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