Эколог Юрченко: энергетическая отрасль не влияет на распространение лесных пожаров

22 июля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

При лесных пожарах ЛЭП обесточиваются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Энергетическая отрасль не имеет отношения к распространению лесных пожаров в России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко. «Энергетическая отрасль как таковая не имеет никакого влияния на распространение лесных пожаров. У них свои электростанции, ТЭЦ. Если вдруг возникнет пожар на каком-то энергетическом объекте, то МЧС очень быстро и оперативно реагирует. Энергетическая отрасль и пожары никак не связаны. Я не вижу этой связи», — сказал Михаил Юрченко. При этом, отметил общественный деятель, при пожарах коммунальные службы должны прекратить подачу газа и воды. «Когда пожар или стихийное бедствие подходит к какому-то населенному пункту, по регламентам отключают все. Подачу газа в первую очередь. Отключают даже подачу воды, потому что при разрушении водопроводов она течет не туда, куда нужно, и приводит к еще большим разрушениям», — добавил собеседник агентства. Ранее стало известно, что в лесных пожарах на Урале и в Сибири обвинили представителей энергетической отрасли. Сами энергетики свою вину отрицают.

Энергетическая отрасль не имеет отношения к распространению лесных пожаров в России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко. «Энергетическая отрасль как таковая не имеет никакого влияния на распространение лесных пожаров. У них свои электростанции, ТЭЦ. Если вдруг возникнет пожар на каком-то энергетическом объекте, то МЧС очень быстро и оперативно реагирует. Энергетическая отрасль и пожары никак не связаны. Я не вижу этой связи», — сказал Михаил Юрченко. При этом, отметил общественный деятель, при пожарах коммунальные службы должны прекратить подачу газа и воды. «Когда пожар или стихийное бедствие подходит к какому-то населенному пункту, по регламентам отключают все. Подачу газа в первую очередь. Отключают даже подачу воды, потому что при разрушении водопроводов она течет не туда, куда нужно, и приводит к еще большим разрушениям», — добавил собеседник агентства. Ранее стало известно, что в лесных пожарах на Урале и в Сибири обвинили представителей энергетической отрасли. Сами энергетики свою вину отрицают.