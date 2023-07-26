Путин не давал поручений в связи с ростом цен на бензин

Президент РФ не обсуждал вопрос о ценах на бензин, сообщил Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин не обсуждал вопрос о ценах на бензин, и не давал соответствующих поручений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, цены на топливо не обсуждались», — сказал Песков. Он заявил об этом, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, давал ли президент какие-либо поручения в связи с нестабильными оптовыми ценами на бензин в России в последние две недели.
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