Путин похвалил Россию за членство в БРИКС

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Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом. Санкт-Петербург, путин владимир
Между странами развиваются отношения в национальной валюте, заявил Владимир Путин Фото:

Россия является хорошим участником БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В целом мы являемся хорошими участниками этой организации. В срок исполняем наши обязательства перед банком», — сказал Путин на встрече с главой нового банка развития БРИКС, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что между странами развиваются отношения в национальной валюте.

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Россия является хорошим участником БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «В целом мы являемся хорошими участниками этой организации. В срок исполняем наши обязательства перед банком», — сказал Путин на встрече с главой нового банка развития БРИКС, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что между странами развиваются отношения в национальной валюте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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