Путин похвалил Россию за членство в БРИКС 26 июля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 + Между странами развиваются отношения в национальной валюте, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия является хорошим участником БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «В целом мы являемся хорошими участниками этой организации. В срок исполняем наши обязательства перед банком», — сказал Путин на встрече с главой нового банка развития БРИКС, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что между странами развиваются отношения в национальной валюте. Россия является хорошим участником БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «В целом мы являемся хорошими участниками этой организации. В срок исполняем наши обязательства перед банком», — сказал Путин на встрече с главой нового банка развития БРИКС, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что между странами развиваются отношения в национальной валюте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям