Путин похвалил Россию за членство в БРИКС

Между странами развиваются отношения в национальной валюте, заявил Владимир Путин
Россия является хорошим участником БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«В целом мы являемся хорошими участниками этой организации. В срок исполняем наши обязательства перед банком», — сказал Путин на встрече с главой нового банка развития БРИКС, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что между странами развиваются отношения в национальной валюте.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.