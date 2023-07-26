ТАСС: в России придумали беспилотник весом 38 граммов для ударов по живой силе

27 июля 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

Дрон можно использовать лишь один раз (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России разработали маленький беспилотник «Вектор Х-120», который весит 38 граммов, предназначенный для атаки по армии противника. Об этом сообщили в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) «Беспилотного Авиастроения». «Мы разработали маленький дрон „Вектор Х-120“ весом в 38 граммов без полезной нагрузки. Это одноразовый дрон-камикадзе, который будет применяться для поражения живой силы противника при помощи патронов калибра 5,45×39 мм и 9 19 мм Люгер», — передает ТАСС слова ОКБ. Такой дрон, по словам создателей, сможет выполнять задачи, которые невыполнимые для обычного стрелка. Беспилотник может прилететь в укрытие и поразить цель внутри. «Солдату, чтобы выстрелить, нужно выйти из укрытия, дрон можно запускать прямо из укрытия», — добавили в бюро. Дрон может летать до шести минут. Дальность полета до двух километров. Его максимальная скорость — 50 километров в час. Ранее в Свердловской области создали боевой дрон «Кукушка», который можно использовать для разведки и атаки вражеских позиций на спецоперации на Украине. По словам одного из создателей беспилотника, устройство управляется с пульта и может нести сразу три боеприпаса.

В России разработали маленький беспилотник «Вектор Х-120», который весит 38 граммов, предназначенный для атаки по армии противника. Об этом сообщили в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) «Беспилотного Авиастроения». «Мы разработали маленький дрон „Вектор Х-120“ весом в 38 граммов без полезной нагрузки. Это одноразовый дрон-камикадзе, который будет применяться для поражения живой силы противника при помощи патронов калибра 5,45×39 мм и 9 19 мм Люгер», — передает ТАСС слова ОКБ. Такой дрон, по словам создателей, сможет выполнять задачи, которые невыполнимые для обычного стрелка. Беспилотник может прилететь в укрытие и поразить цель внутри. «Солдату, чтобы выстрелить, нужно выйти из укрытия, дрон можно запускать прямо из укрытия», — добавили в бюро. Дрон может летать до шести минут. Дальность полета до двух километров. Его максимальная скорость — 50 километров в час. Ранее в Свердловской области создали боевой дрон «Кукушка», который можно использовать для разведки и атаки вражеских позиций на спецоперации на Украине. По словам одного из создателей беспилотника, устройство управляется с пульта и может нести сразу три боеприпаса.