17 июля 2023

В Екатеринбурге создали дрон «Кукушка» для бойцов на спецоперации

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Дрон может нести сразу три боеприпаса (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге создали аналоговый боевой дрон «Кукушка», который можно использовать для разведки и атаки вражеских позиций на спецоперации на Украине. По словам одного из создателей дрона, устройство управляется с пульта и может нести сразу три боеприпаса.

«„Кукушкой“ можно управлять с пульта, дрон может нести одновременно три боеприпаса. Наш дрон используется для разведки и атаки позиций противника на спецоперации, дальность приема составляет четыре километра», — передает слова создателя дрона Е1.RU. Под нагрузкой беспилотник развивает скорость до 65 километров в час, при этом весит чуть больше килограмма.

Всего создано два прототипа. Первый уже готов к серийному производству, а второй лишь готовят к патентованию. Один такой дрон стоит порядка 200-250 тысяч рублей, но при серийном производстве будет дешевле. Сроки изготовления зависят от количества. «Основная задача нашей разработки — это уменьшение потерь среди наших солдат, данный прототип готов к серийному производству, и мы в поисках потенциальных инвесторов», — признался создатель «Кукушки».

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области откроют новое производство дронов. Компания из Лесного «НПК ЭСК» будет выпускать четыре типа беспилотников.

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В Екатеринбурге создали аналоговый боевой дрон «Кукушка», который можно использовать для разведки и атаки вражеских позиций на спецоперации на Украине. По словам одного из создателей дрона, устройство управляется с пульта и может нести сразу три боеприпаса. «„Кукушкой“ можно управлять с пульта, дрон может нести одновременно три боеприпаса. Наш дрон используется для разведки и атаки позиций противника на спецоперации, дальность приема составляет четыре километра», — передает слова создателя дрона Е1.RU. Под нагрузкой беспилотник развивает скорость до 65 километров в час, при этом весит чуть больше килограмма. Всего создано два прототипа. Первый уже готов к серийному производству, а второй лишь готовят к патентованию. Один такой дрон стоит порядка 200-250 тысяч рублей, но при серийном производстве будет дешевле. Сроки изготовления зависят от количества. «Основная задача нашей разработки — это уменьшение потерь среди наших солдат, данный прототип готов к серийному производству, и мы в поисках потенциальных инвесторов», — признался создатель «Кукушки». Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области откроют новое производство дронов. Компания из Лесного «НПК ЭСК» будет выпускать четыре типа беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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