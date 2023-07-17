В Екатеринбурге создали дрон «Кукушка» для бойцов на спецоперации

18 июля 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

Дрон может нести сразу три боеприпаса (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге создали аналоговый боевой дрон «Кукушка», который можно использовать для разведки и атаки вражеских позиций на спецоперации на Украине. По словам одного из создателей дрона, устройство управляется с пульта и может нести сразу три боеприпаса. «„Кукушкой“ можно управлять с пульта, дрон может нести одновременно три боеприпаса. Наш дрон используется для разведки и атаки позиций противника на спецоперации, дальность приема составляет четыре километра», — передает слова создателя дрона Е1.RU. Под нагрузкой беспилотник развивает скорость до 65 километров в час, при этом весит чуть больше килограмма. Всего создано два прототипа. Первый уже готов к серийному производству, а второй лишь готовят к патентованию. Один такой дрон стоит порядка 200-250 тысяч рублей, но при серийном производстве будет дешевле. Сроки изготовления зависят от количества. «Основная задача нашей разработки — это уменьшение потерь среди наших солдат, данный прототип готов к серийному производству, и мы в поисках потенциальных инвесторов», — признался создатель «Кукушки». Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области откроют новое производство дронов. Компания из Лесного «НПК ЭСК» будет выпускать четыре типа беспилотников.

В Екатеринбурге создали аналоговый боевой дрон «Кукушка», который можно использовать для разведки и атаки вражеских позиций на спецоперации на Украине. По словам одного из создателей дрона, устройство управляется с пульта и может нести сразу три боеприпаса. «„Кукушкой“ можно управлять с пульта, дрон может нести одновременно три боеприпаса. Наш дрон используется для разведки и атаки позиций противника на спецоперации, дальность приема составляет четыре километра», — передает слова создателя дрона Е1.RU. Под нагрузкой беспилотник развивает скорость до 65 километров в час, при этом весит чуть больше килограмма. Всего создано два прототипа. Первый уже готов к серийному производству, а второй лишь готовят к патентованию. Один такой дрон стоит порядка 200-250 тысяч рублей, но при серийном производстве будет дешевле. Сроки изготовления зависят от количества. «Основная задача нашей разработки — это уменьшение потерь среди наших солдат, данный прототип готов к серийному производству, и мы в поисках потенциальных инвесторов», — признался создатель «Кукушки». Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области откроют новое производство дронов. Компания из Лесного «НПК ЭСК» будет выпускать четыре типа беспилотников.