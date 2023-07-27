В ООН отреагировали на военный переворот в Нигере

Генсек ООН призвал мятежников в Нигере освободить президента
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , stock, Антониу Гутерриш
Гутерриш призвал мятежников в Нигере освободить президента Фото:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума, который был взят под стражу. Гутерриш также назвал смену власти в стране неконституционной.

«Он [Гутерриш] глубоко озабочен помещением под стражу президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и состоянием его здоровья. Он призывает всех причастных к этому предосудительному акту немедленно и без каких-либо условий освободить президента», — указано на сайте ООН.

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Представители президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице, там удерживают главу государства Базума и его семью. Мятежники также удерживают министра внутренних дел. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им «ультиматум».

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума, который был взят под стражу. Гутерриш также назвал смену власти в стране неконституционной. «Он [Гутерриш] глубоко озабочен помещением под стражу президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и состоянием его здоровья. Он призывает всех причастных к этому предосудительному акту немедленно и без каких-либо условий освободить президента», — указано на сайте ООН. Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Представители президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице, там удерживают главу государства Базума и его семью. Мятежники также удерживают министра внутренних дел. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им «ультиматум».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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