В ООН отреагировали на военный переворот в Нигере

Генсек ООН призвал мятежников в Нигере освободить президента

27 июля 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

Гутерриш призвал мятежников в Нигере освободить президента Фото: Пресс-служба Соведа Федерации Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума, который был взят под стражу. Гутерриш также назвал смену власти в стране неконституционной. «Он [Гутерриш] глубоко озабочен помещением под стражу президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и состоянием его здоровья. Он призывает всех причастных к этому предосудительному акту немедленно и без каких-либо условий освободить президента», — указано на сайте ООН . Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Представители президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице, там удерживают главу государства Базума и его семью. Мятежники также удерживают министра внутренних дел. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им «ультиматум».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума, который был взят под стражу. Гутерриш также назвал смену власти в стране неконституционной. «Он [Гутерриш] глубоко озабочен помещением под стражу президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и состоянием его здоровья. Он призывает всех причастных к этому предосудительному акту немедленно и без каких-либо условий освободить президента», — указано на сайте ООН. Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Представители президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице, там удерживают главу государства Базума и его семью. Мятежники также удерживают министра внутренних дел. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им «ультиматум».